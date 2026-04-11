القنيطرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شخصين

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة مداهمات في بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، أسفرت عن اعتقال شخصين من سكان البلدة.

وأفاد مراسل "الأخبارية" السورية، نقلاً عن مصادر محلية، بأن القوات اقتحمت البلدة في ساعات الفجر، ونفذت عمليات دهم وتفتيش قبل أن تعتقل الشخصين، دون توفر تفاصيل إضافية حول هويتهما أو أسباب الاعتقال.

وتأتي هذه المداهمات في سياق اعتداءات متكررة لقوات الاحتلال في مناطق من ريف القنيطرة، وعموم الجنوب السوري، حيث تنفذ بين الحين والآخر عمليات اقتحام واعتقال داخل بلدات حدودية.