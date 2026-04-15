سورية: النرويج تزيل الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة في السندات السورية

تعكس الخطوة التي أظهرتها وثيقة حكومية انفتاحًا متزايدًا على دمشق بعد تغير السلطة أواخر 2024، ورضًى عن مساعي حكومة الشرع لإعادة إعمار البلاد.

أظهرت وثيقة حكومية أن النرويج سوف ترفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة ​السيادي الخاص بها، البالغ حجمه 2.2 تريليون دولار، في السندات الحكومية السورية، في مؤشر جديد على ‌عودة دمشق إلى الساحة المالية العالمية بعد الإطاحة بنظام الأسد.

وفي الوقت نفسه، تعتزم النرويج منع الاستثمار في السندات الحكومية الإيرانية؛ في خطوة رمزية إلى حد ما بالنظر إلى العقوبات الصارمة المفروضة بالفعل على إيران.

ويشير القرار الذي ​كشفت عنه وثيقة حكومية لم يسبق نشرها، إلى دعم حكومة الرئيس السوري، أحمد الشرع، التي تولّت السلطة في ​أواخر عام 2024.

إذ يسعى الشرع إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والتجارة الدولية، بعد حرب أهلية ⁠استمرت 14 سنة، فضلًا عن العقوبات والعزلة المالية. وذلك بعدما رُفعت العقوبات الأميركية، الأكثر صرامة، في كانون الأول/ ديسمبر.

مستثمر ​رئيسي

يستثمر صندوق الثروة النرويجي عائدات الدولة من إنتاج النفط والغاز، في الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة في الخارج.

وتخصص حاليًا ​26.5% من استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت، معظمها في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.

وتشير وثيقة داخلية جرى الكشف عنها لوكالة "رويترز" بموجب طلب يتعلق بحرية تداول المعلومات، إلى أن الحكومة النرويجية تحظر على الصندوق الاستثمار في بعض السندات الحكومية، مع تغييرات في القائمة.

وجاء في محضر اجتماع عُقد ​في 28 كانون الثاني/ يناير بين وزارة المالية والهيئة الرقابية للأخلاقيات التابعة للصندوق، أن "الوزارة... أُبلغت بأنه جرى إجراء تقييم ​جديد لتحديد الدول التي يشملها حظر (الاستثمار في) السندات الحكومية".

وورد فيه أيضًا، أنه "جرى إدراج إيران في قائمة الدول التي يسري عليها حظر (الاستثثمار في) السندات ‌الحكومية، وحذف ⁠سورية منها".

وذكر أحدث تقرير حكومي عن الصندوق، الذي قُدم إلى البرلمان في 27 آذار/ مارس ولم يُناقش بعد، أن قائمة الحظر الحالية للاستثمار في السندات الحكومية تشمل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وبيلاروسيا.

فيما ذكر التقرير الخاص بعام 2025، أن قائمة الحظر تشمل كوريا الشمالية وسورية وروسيا وبيلاروسيا.

ويشير كلا التقريرين إلى أن الحكومة تجري تقييمات دورية لقائمة الحظر، في ​ضوء العقوبات الدولية السارية في ​ذلك الوقت.

إشارة دعم

شمل دمج سورية مجددًا في النظام المالي العالمي تفعيل حساب البنك المركزي السوري لدى البنك المركزي في نيويورك، للمرة الأولى منذ عام 2011.

ما ​يمهّد الطريق لتوسيع العلاقات المصرفية الدولية في إطار الجهود السورية الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء ​اقتصادها بعد حرب ⁠دامت 14 عامًا.

وذكرت "رويترز"، أن هذه الخطوة لا تعني أن النرويج تلقائيًا ستستثمر في سندات الحكومة السورية، إذ تشير بيانات الصندوق إلى أنه لا يمتلك أي استثمارات في مجال الدخل ثابت في أي دولة في المنطقة، لكنّ القرار يشير إلى درجة من ⁠الدعم لسياسات ​حكومة الرئيس الشرع.

والصندوق النرويجي هو أحد أكبر المستثمرين في العالم، وغالبًا ما دفعت قراراته الآخرين ​إلى الاقتداء به، مثل قراره بالتخلي عن الاستثمار في الشركات التي تستمد 30% أو أكثر من إيراداتها من إنتاج الفحم.