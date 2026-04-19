الحركة الوطنية في الجولان: الجلاء عهد متجدد لوحدة سورية ورفض للتقسيم

أصدرت الحركة الوطنية في الجولان السوري المحتل بيانًا بمناسبة ذكرى الجلاء، أكدت فيه التمسك بوحدة سورية، واستحضرت تاريخ المقاومة، وأدانت الجرائم، مطالبة بالمحاسبة، ومشددة على رفض مشاريع التقسيم.

أصدرت الحركة الوطنية في الجولان السوري المحتل، بيانًا بمناسبة ذكرى انتصار الثورة السورية على الاستعمار الفرنسي وعيد الجلاء، استعرضت فيه محطات النضال الوطني ضد الاحتلال الفرنسي، وأكدت تمسكها بوحدة سورية ورفضها مشاريع التقسيم، إلى جانب إدانتها الانتهاكات الجارية ومطالبتها بالمحاسبة والعدالة.

وأشارت إلى أنه "في السابع عشر من نيسان، لا نستحضر ذكرى عابرة، بل نستعيد لحظةً مفصلية في تاريخنا الوطني، يوم انتصرت الإرادة السورية على الاستعمار الفرنسي، وانتُزع الاستقلال بدماء الشهداء وتضحياتهم"، مؤكدة أن "عيد الجلاء ليس مجرد تاريخ يُستعاد، بل هو عهدٌ متجدد بأن تبقى سورية حرة، سيدة نفسها، عصية على القهر والانكسار".

وأضافت أن "مقاومة الاحتلال الفرنسي شكّلت مسارًا وطنيًا متكاملًا؛ من معركة ميسلون التي ارتقى فيها يوسف العظمة شهيدًا دفاعًا عن كرامة الوطن، إلى ثورات صالح العلي في الساحل، وإبراهيم هنانو في الشمال، وصولًا إلى الثورة السورية الكبرى عام 1925 بقيادة سلطان باشا الأطرش، التي وحّدت السوريين في مواجهة الاستعمار، وانضم إليها لاحقًا حسن الخراط في غوطة دمشق"، موضحة أن "هذه المحطات تجلّت فيها أسمى معاني الوحدة الوطنية، حيث انصهر السوريون في هوية وطنية جامعة جعلت من التحرر هدفًا مشتركًا لا يقبل التجزئة".

وذكرت أن "إقليم البلان الممتد من قلعة جندل شرقًا إلى قلعة بانياس غربًا كان له إسهامٌ كبير في الثورة السورية الكبرى، حيث خاض ثواره بقيادة المجاهد أسعد كنج أبو صالح معارك العز والكرامة، وفي مقدمتها معركتا مجدل شمس الأولى والثانية، وقدّموا خلالها عشرات الشهداء، واضطروا إلى مغادرة قراهم حمايةً للمدنيين، فالتحقوا بثوار جبل العرب، ثم عادوا بعد انتهاء الثورة ليبنوا قراهم من جديد بعد أن دمّرها الاحتلال الفرنسي"، مشيرة إلى أن "هذه الثورة كان لها بُعدٌ إستراتيجي واضح تمثّل في السعي إلى قطع خطوط الإمداد عن الجيش الفرنسي عبر طريق بيروت – دمشق، بما يتيح لثوار السويداء التقدم نحو دمشق وتحريرها".

وأكدت أن "استحضار هذه التضحيات اليوم يضعنا أمام مسؤولية أخلاقية ووطنية كبرى، ويطرح أسئلة موجعة: ماذا فعلنا بوطنٍ حرره الأجداد موحدًا؟ كيف سمحنا أن يتآكل من الداخل، وأن تنهشه مشاريع التقسيم، وأن تعبث به نزعات التطرف الديني والقومي؟"، مشددة على أن "الخطر الحقيقي لا يكمن في الاختلاف، بل في العجز عن حماية وحدة الوطن وصون كرامته".

وأدانت الحركة "بأشد العبارات الجرائم المرتكبة بحق أهلنا في السويداء والساحل، على يد قوى الأمن وبعض العشائر وعصابات التكفير"، محمّلة "نظام الأمر الواقع في دمشق المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية الكاملة عنها"، ومؤكدة أن "العدالة ليست مطلبًا سياسيًا، بل حق أخلاقي لا يسقط بالتقادم"، كما طالبت "بمحاسبة جميع المسؤولين، وجبر الضرر، وإعادة المهجّرين إلى قراهم، وتعويضهم عن خسائرهم".

وفي الوقت ذاته، شددت على "رفضها القاطع أن تتحول هذه المظالم إلى مدخل لمشاريع التفكك والانفصال"، معتبرة أن "الألم، مهما اشتد، لا يبرر المساس بوحدة سورية، ولا يشرعن رفع شعارات تتناقض مع تاريخها الوطني".

كما وجّهت "نداءً صريحًا إلى الأحرار في السويداء، بأن يحافظوا على إرثهم الوطني، ويصونوا دورهم التاريخي في الدفاع عن وحدة سورية"، لافتة إلى أن "أبناء جبل العرب كانوا دومًا في طليعة مقاومة الاستعمار وحماية الهوية الوطنية، ولن يكونوا يومًا أداة في مشاريع تقسيمها".

وختمت بالقول "عاشت ذكرى الجلاء، عاشت سورية واحدة موحدة حرة، المجد للشهداء، والمجد لشهداء إقليم البلان، سيبقى الجولان عربيًا سوريًا رافضًا للأسرلة مهما غلت التضحيات".