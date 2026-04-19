سورية تتهم مجموعة مرتبطة بحزب الله بالتخطيط لإطلاق صواريخ من أراضيها "خارج الحدود"

أعلنت السلطات إحباط مخطط لإطلاق صواريخ "خارج الحدود" بهدف زعزعة الاستقرار، متهمة خلية مرتبطة بحزب الله بالوقوف وراءه. وأوضحت وزارة الداخلية أنّ العملية نُفّذت في محافظة القنيطرة، حيث كانت الخلية تستعد لتنفيذ الهجوم.

قالت السلطات السورية، الأحد، إنّها أحبطت مخططًا يهدف إلى إطلاق صواريخ "خارج الحدود" بهدف "زعزعة الاستقرار في المنطقة"، متهمة خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني بالوقوف خلفه.

وقالت وزارة الداخلية في منشور على منصة "إكس"، إنّ قواتها أحبطت "مخططًا تخريبيًّا تقف خلفه خلية مرتبطة بحزب الله" اللبناني، لإطلاق صواريخ بهدف "زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وقال مصدر في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الرسمية، "سانا"، إنّ الخلية "كانت تعتزم إطلاق الصواريخ خارج الحدود".

وذكرت وزارة الداخلية في بيان في وقت لاحق، أنّ العملية جرت في محافظة القنيطرة في جنوب سورية.

ومنذ سقوط النظام السوري السابق، نشرت إسرائيل قوات في منطقة عازلة كانت تخضع لمراقبة الأمم المتحدة، وتفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في الجولان بموجب اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974.

ومنذ ذلك الحين، تنفذ إسرائيل توغلات متكررة داخل الأراضي السورية، ولا سيّما في محافظة القنيطرة المحاذية لهضبة الجولان المحتلة، معلنة سعيها إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب البلاد.

وأوردت الداخلية السورية في بيان، أنّها نجحت في الآونة الأخيرة في "إحباط عدد من المحاولات الهادفة إلى زعزعة الاستقرار والإضرار بالأمن العام، والتي تورّط فيها أفراد من فلول النظام" وآخرون مرتبطون بحزب الله.

وأشارت إلى أنّ هذه المحاولات استهدفت "مواقع حساسة، من بينها مطار المزّة العسكري، إضافة إلى محاولات أخرى طالت شخصيات دينية".

واتّخذت السلطات الجديدة، التي أطاحت بالأسد في أواخر العام 2024، موقفًا متحفظًا من النفوذ الإيراني، والحزب الذي أكد مرارًا أنّه لم يعد له نشاط في سورية في مرحلة ما بعد الأسد.

وأعلنت دمشق، أواخر آذار/ مارس، أنّها عثرت على نفق يربط بين أراضيها ولبنان، مشيرة إلى أنّ "ميليشيات لبنانية" كانت تستخدمه بغرض التهريب.

ويأتي الإعلان السوري في وقت يسري، منذ منتصف ليل الخميس الجمعة، وقف مترنّح لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في لبنان، من المقرر أن يستمر 10 أيام.

وكانت الداخلية السورية أعلنت، الأسبوع الماضي، اعتقال 5 أشخاص قالت إنّهم خطّطوا لاستهداف شخصية دينية في دمشق، وأنّ التحقيقات أظهرت صلتهم بالحزب، فيما نفى الحزب في وقت لاحق علاقته بذلك.

كما أعلنت دمشق، في شهر شباط/ فبراير الماضي، تفكيك خلية مسؤولة عن هجمات استهدفت منطقة المزّة في دمشق، مشيرة إلى أنّ الأسلحة المستخدمة جاءت من حزب الله، الذي نفى كذلك أيّ تورّط له في ذلك.