سورية: الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص بينهم طفلان بريف القنيطرة

اعتقل الجيش الإسرائيلي ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان، بريف القنيطرة ضمن انتهاكات متكررة جنوبي سورية. وميدانيا، وثقت وكالة "سانا" اقتحامات منازل الأهالي.

اعتقل الجيش الإسرائيلي 3 أشخاص، بينهم طفلان، خلال توغله بريف القنيطرة جنوب غربي البلاد، اليوم الثلاثاء وأمس الإثنين، ضمن سلسلة انتهاكات مستمرة.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت صباح اليوم الثلاثاء في قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي، واعتقلت أحد أبناء القرية، واقتادته إلى جهة مجهولة".

وأضافت أن "القوة الإسرائيلية قامت بمداهمة عدد من منازل الأهالي، واعتقلت أحدهم قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة".

وأشارت الوكالة إلى أن قوة اعتقلت، الإثنين، طفلين في قرية بريقة القديمة بريف القنيطرة، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

كما توغلت قوة إسرائيلية أخرى أمس، في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك في الريف الغربي لمحافظة درعا، وداهمت منزلا في القرية، وفتّشته قبل أن تنسحب، وفق "سانا".

تأتي هذه التطورات رغم تصريحات للرئيس السوري، أحمد الشرع، الخميس، قال فيها إن المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة، بسبب إصرارها على التواجد في الأراضي السورية.

وخلال الأشهر الأخيرة، تكررت الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سورية بشكل شبه يومي، وشملت حملات اقتحام وتفتيش للمنازل، ونصب حواجز، فضلا عن اعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سورية، أسفرت عن استشهاد مدنيين وتدمير مواقع عسكرية، وآليات وذخائر.