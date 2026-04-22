تعرض السويداء ذاتها كحالة مكثّفة لتحوّلات سورية ما بعد انهيار المركز في 8 كانون الأول/ديسمبر 2014، حيث يتداخل تفكك الدولة مع صعود سلطة محلية بعيدة عن المركز تعيد إنتاج الحكم بأدوات جديدة، وتتحول المرجعية الدينية فيها إلى فاعل سياسي وأمني يمسك بمفاصل المجال العام، وتتشكل داخل المحافظة سلطة تقوم على مزيج من الخطاب الوجودي والضبط الأمني والارتباطات الخارجية. هنا يبرز حكمت الهجري، شيخ عقل الطائفة الدرزية في السويداء، في قلب هذا التحول بوصفه قائدًا يسعى إلى تعريف موقع السويداء داخل الجغرافيا السورية، عبر مشروع يتراوح بين الحكم الذاتي والكيانية المستقلة، ويتغذى على فراغ حكومي واضح وعجز في تقديم مقاربة شاملة لإعادة الدمج والاستقرار.

تتشكل هذه الدينامية ضمن سياق أوسع يتسم بتصاعد التوترات في الجنوب السوري، وجنوب لبنان، والحرب بين أميركا وإسرائيل وإيران، وتزايد التدخلات الإقليمية، وتآكل الحدود الفاصلة بين المحلي والخارجي، ما يجعل السويداء -والجنوب السوري- ساحة صغيرة لإعادة رسم التوازنات السياسية والاجتماعية، ويحوّلها إلى مختبر مفتوح لنماذج حكم جديدة تتجاوز الإطار التقليدي للدولة، وتطرح نقاشات حول الشرعية، والتمثيل، وحدود القوة، ومآلات الكيانات المحلية في بيئة إقليمية مضطربة لم تستقر قواعدها بعد.

يتقدّم الهجري بوصفه فاعلًا مركزيًا يعيد رسم واقع السلطة داخل السويداء، حيث ينقل موقعه من مرجعية دينية تقليدية إلى قيادة سياسية تسعى إلى إنتاج نموذج حكم محلي قائم على توازنات القوة، لا على التمثيل المؤسسي والإداري التقليدي. إذ يستند هذا التحول إلى مسار من إعادة التموضع بدأ بعلاقة مرنة مع نظام بشار الأسد، حيث حافظ الهجري على قنوات تواصل ودعم ضمني خلال سنوات الحرب، ثم أعاد صياغة موقعه مع تصاعد الاحتجاجات في 2021 و2023، وصولًا إلى لحظة ما بعد سقوط النظام التي سمحت له بطرح نفسه كمرجعية بديلة داخل الفراغ السياسي الذي نشأ في الجنوب؛ لا سيما بعد اعتراضه على مؤتمر الحوار الوطني، وطريقة العمل على الدستور، وأسلوب الحكم الجديد في البلاد، والذي يعتبره إقصائيًا ومن لون واحد.

يعيد هذا التحول النظر في العلاقة بين المجتمع والقيادة، حيث تتحول المرجعية من وظيفة رمزية إلى مركز قرار، وتُوزّع السلطة داخل الطائفة الدرزية نفسها، في ظل تنافس مع شخصيات مثل يوسف جربوع وحمود الحناوي، وليث البلعوس وسليمان عبد الباقي، ما يعكس انقسامًا داخليًا حول شكل القيادة وطبيعة العلاقة مع الدولة، ويؤدي ذلك إلى تآكل البيئة التقليدية التي كانت تقوم على تعددية المرجعيات والشخصيات، واستبدالها بنمط يميل إلى التمركز والاحتكار.

منذ سقوط الأسد، يطرح الهجري تصورًا سياسيًا يقوم على الحكم المحلي المفروض ذاتيًا، وواسع الصلاحيات، ويُغلّف هذا الطرح بخطاب مدني يتحدث عن التعددية والدستور، ويوازي ذلك مع رفض مبكر لنزع السلاح قبل إعادة تأسيس الدولة، ما يكشف عن رغبة في تثبيت واقع أمني مستقل داخل المحافظة، ويحوّل هذا الموقف السلاح من أداة دفاع إلى ركيزة سيادية داخل كيان محلي قيد التشكل، ويضع السويداء في مسار انفصال فعلي عن المركز حتى في حال استمرار الارتباط الشكلي به.

يبني الهجري سلطة الأمر الواقع في السويداء عبر تشكيل الحرس الوطني كذراع أمنية وعسكرية تمارس الضبط المباشر، وتتحول هذه البنية إلى جهاز شامل يتداخل في الحياة اليومية، ويعيد صياغة العلاقة بين السلطة والمجتمع على أساس القوة والردع والترهيب. ويظهر هذا بوضوح في التدخل في قطاع التعليم، حيث تعرضت مديرية التربية للاقتحام، واختُطف مديرها صفوان بلان، بالإضافة إلى فرض قرارات إدارية بالقوة، مع إجبار المعلمين على إنهاء إضرابهم تحت التهديد، ما يكشف عن انتقال المؤسسات من كونها هياكل خدمية إلى أدوات ضمن منظومة السيطرة.

يترافق ذلك مع تصاعد نمط الاغتيالات التي تستهدف شخصيات معارضة، حيث يشكّل مقتل المهندس منير البحري مثالًا دالًا على استخدام العنف كوسيلة لإعادة تشكيل المجال السياسي، ويُربط هذا الحدث بمواقفه المعارضة للهجري، ما يعكس انتقال العنف من حالة فوضى إلى أداة موجّهة تحمل رسائل ردع، ويؤدي هذا النمط إلى إنتاج مناخ خوف يدفع المجتمع إلى الانكفاء، ويعيد تعريف حدود التعبير السياسي، حيث يصبح الصمت جزءًا من آلية البقاء داخل المجال العام في السويداء.

يتوسع هذا النمط ليشمل إعادة تشكيل الهياكل الإدارية، حيث يُحلّ ما يسمى باللجنة القانونية العليا، ويُطرح مجلس جديد تحت مسمى "إدارة جبل باشان"، ويواجه هذا التشكيل رفضًا من بعض النخب المحلية، ما يكشف عن أزمة شرعية داخلية، ويؤشر إلى أن السلطة القائمة تعتمد على أدوات الضبط أكثر من اعتمادها على التوافق الاجتماعي، ويُظهر هذا التوتر أن شكل الحكم لم يصل إلى مرحلة الاستقرار، إنما يتحرك ضمن حالة قلق وجودي دائمة تدفعها إلى مزيد من التشدد الأمني.

يُفعّل الهجري في خطابه فكرة التهديد بالطرد كأداة ترسيم المجال السياسي والاجتماعي، ويتقدّم خطاب التحذير بوصفه آلية مباشرة لتعريف حدود الانتماء داخل السويداء، حيث يعلن الهجري بشكل صريح أن كل من يتعامل مع الحكومة في دمشق أو يرفض الانخراط في مشروع القيادة القائمة يُطلب منه مغادرة المحافظة (أرض باشان) دون عودة، ويحوّل هذا الموقف الانتماء من حالة مدنية مفتوحة إلى شرط سياسي مُقيّد بالولاء، ويرسم الخريطة الاجتماعية عبر فرز السكان إلى داخل وخارج، ويؤسس لمنطق إقصائي يُدار عبر التخويف لا عبر التمثيل.

ينتج هذا التهديد أثرًا مضاعفًا، حيث يدفع شرائح واسعة إلى الصمت أو الانكفاء، ويمنع تشكّل معارضة علنية، ويحوّل المجال العام إلى فضاء مراقب تتراجع فيه المبادرة الفردية، ويترافق ذلك مع خطاب تخويني يوسّع دائرة الاشتباه ويضع كل اختلاف في موقع العداء، ويعزز هذا النمط قدرة السلطة المحلية في المحافظة على الضبط دون الحاجة إلى استخدام القوة المباشرة في كل مرة، إذ يتحول الخوف إلى أداة داخلية لإدارة المجتمع، ويُعيد إنتاج السيطرة عبر الامتثال الطوعي الناتج عن إدراك كلفة الخروج عن الخط العام.

على مستوى أعلى، ينفتح مسار السويداء على تداخلات إقليمية واضحة، حيث يتقاطع خطاب الهجري مع مواقف إسرائيلية تصاعدت مع توسع الوجود العسكري في الجنوب السوري، ويبرز ذلك في تصريحات بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس حول حماية الدروز وتعزيز التواصل معهم، لا سيما بعد توجيه ضربات عسكرية على منطقة "إزرع" في درعا كضربة تحذيرية للحكومة السورية من الاقتراب من السويداء أو التصعيد ضد الدروز من جديد، وفي خطط استثمارية تستهدف مجتمعاتهم في الجولان، ما يخلق بيئة سياسية جديدة تُعاد فيها صياغة موقع السويداء ضمن شبكة علاقات تتجاوز الدولة السورية.

يتفاعل الهجري مع هذا السياق عبر تصعيد خطابه ضد الحكومة السورية، ووصفها بصفات راديكالية، والدعوة إلى تدخل دولي، وطرح أفكار تتصل بفتح ممرات نحو مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية أو نحو الأردن، ما يعكس سعيًا لربط السويداء بالعالم الخارجي بشكل مباشر، ويُفسّر هذا المسار ضمن محاولات لإنتاج كيان سياسي يمتلك منافذ مستقلة، ويعيد تعريف علاقته بالجغرافيا السياسية للمنطقة، لا سيما بعد التحولات الحاصلة في الإقليم.

يتحول هذا المشروع إلى نقاش مفتوح حول ما ستؤول إليه حالة محافظة السويداء، حيث تتراوح السيناريوهات بين قيام كيان شبه مستقل على غرار نماذج إقليمية، أو البقاء ضمن حالة حكم ذاتي غير معترف به، وبين سيناريو إهمال الحكومة السورية الجديدة لهذا الملف الخاضع، على ما يبدو، لترتيبات إقليمية أوسع ومتروك بيد إسرائيل كورقة ضغط وحجر عثرة أمام قيام سورية موحدة. تصطدم هذه المسارات بعوامل بنيوية تتصل بضعف الموارد، وتعقيد البيئة الإقليمية، وتباين مواقف السكان، ويبرز في هذا السياق دور الحكومة السورية الجديدة التي تحاول فرض إطار دستوري جديد، ويواجه هذا الإطار رفضًا من الهجري الذي يراه غير معبّر عن التعددية، ما يعمّق الفجوة بين المركز والأطراف.

ينتهي المشهد إلى حالة سيولة سياسية ممتدة، حيث تتداخل السلطة المحلية مع العنف، ويتراجع الإطار الوطني، ويتوسع التأثير الخارجي، وتتحول السويداء إلى نموذج مكثف لتحولات سورية ما بعد الدولة المركزية، حيث تُعاد صياغة الكيانات على أساس القوة والهوية والمصالح، وتبقى مآلاتها مفتوحة على توازنات لم تستقر بعد.