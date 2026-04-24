سورية: اعتقال أمجد يوسف المتهم الأول بمجزرة حي التضامن

السلطات السورية تعلن اعتقال المتهم الرئيسي بتنفيذ مجزرة التضامن عام 2013، التي وثّقت إعدام عشرات المدنيين وإحراق جثثهم، وسط تعهد بملاحقة بقية المتورطين.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، توقيف أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة في حيّ التضامن بالعاصمة دمشق عام 2013، راح ضحيتها عشرات الأشخاص، بعد إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة ثم إحراق جثثهم، في جريمة وُثّقت بمشاهد مصوّرة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت الوزارة، في بيان، إنها نفذت "عملية أمنية محكمة" أسفرت عن "القبض على المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن في مدينة دمشق، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء الأبرياء"، مشيرة إلى عزمها "ملاحقة باقي مرتكبي المجزرة، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة".

وظهر أمجد يوسف في مقطع فيديو سُرّب قبل سنوات، مرتديًا لباسًا عسكريًا، وهو يأمر أشخاصًا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي بالركض، قبل أن يُطلق عليهم النار أثناء ذلك، ثم تُلقى جثثهم في حفرة تكدست فيها الجثث، حيث أُعدم 41 شابًا ورجلًا، قبل أن تُحرق الجثث لاحقًا.

المتهم الأول في تنفيذ مجزرة حي التضامن، أمجد يوسف

وأثار تسريب الفيديو حينها موجة واسعة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، عربيًا ودوليًا، في حين كتب وزير الداخلية السوري أنس خطاب، في منشور على منصة "إكس"، أن "المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، بات في قبضتنا بعد عملية أمنية محكمة".

وفي أواخر نيسان/ أبريل 2022، نشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية ومعهد "نيولاينز" في واشنطن مواد تحقيقية ومقاطع فيديو كشفت عمليات إعدام لعشرات الأشخاص على يد قوات تابعة للرئيس المخلوع بشار الأسد في حيّ التضامن.

وبعد سقوط الأسد، أفادت عائلات من الحي بوقوع مجازر عدة خلال السنوات الأولى للقمع الذي أعقب الثورة السورية، فيما أعلنت السلطات الجديدة العام الماضي توقيف عدد من المتورطين في هذه الجرائم.

ويُعد ملف عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوري، إلى جانب المقابر الجماعية التي يُعتقد أن نظام الأسد دفن فيها ضحايا قضوا تحت التعذيب، من أبرز وجوه المأساة السورية، في نزاع أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص.

وتعلن الإدارة الجديدة بين الحين والآخر توقيف مسؤولين عسكريين وأمنيين في نظام الأسد، متهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق السوريين خلال سنوات الحرب.