إسرائيل تقصف مناطق في القنيطرة ودرعا جنوبي سورية

صرّحت وكالات أنباء سورية بقصف إسرائيلي استهدف قريتين سوريّتين، في أحدث انتهاك إسرائيلي لسيادة الدولة السورية، دون التبليغ حتى الآن عن إصابات.

أطلقت القوات الإسرائيلية، السبت، عددًا من القذائف المدفعية تجاه قريتين سوريّتين في محافظتَي القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنّ "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط حرش قرية كودنا وتل أحمر الشرقي، في ريف القنيطرة الجنوبي بعدد من قذائف المدفعية".

وأفادت قناة "الإخبارية السورية"، بأنّ القوات الإسرائيلية "أطلقت قذيفة مدفعية من الجولان المحتل على أطراف قرية جملة، في حوض اليرموك (في ريف درعا)".

ولم تُعرف على الفور نتائج القصف، كما لم تعلّق السلطات السورية على الحادثتين.

ويأتي القصف وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، بحسب ما تؤكد السلطات في دمشق.

وشهدت الأشهر الأخيرة تكرار الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سورية بصورة شبه يومية، وشملت الانتهاكات حملات دهم وتفتيش للمنازل، ونصب حواجز، فضلًا عن اعتقال مدنيّين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

أم سورية تحمل ورقة تحوي اسم ابنها وتاريخ اختطافه من قبل إسرائيل (Getty Images)

وتأتي هذه التطورات بالرغم من تصريحات سابقة للرئيس السوري، أحمد الشرع، قال فيها إنّ المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، لكنّها تجري بصعوبة شديدة، بسبب إصرار إسرائيل على الوجود في الأراضي السورية.

وأعلنت إسرائيل، بعد الإطاحة بنظام الأسد، انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلّت المنطقة السورية العازلة.

كما شنّت إسرائيل غارات جوية على سورية، بعد الإطاحة بالنظام السابق، أسفرت عن استشهاد مدنيّين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.