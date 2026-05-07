إعادة افتتاح القنصليّة السوريّة في السعوديّة بعد 14 عامًا من إغلاقها

افتتح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، القنصلية العامّة لبلاده في مدينة جدّة السعوديّة يوم الخميس، ورفع العلم في مبناها إيذانًا باستئناف عملها رسميًّا بعد انقطاع دام نحو 14 عامًا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية، "سانا"، بأنّ الشيباني افتتح القنصلية العامّة لسورية في مدينة جدّة، بحضور وفد رسميّ من وزارة الخارجيّة السعوديّة.

وأشارت الوكالة إلى أنّ وزير الخارجيّة رفع العلم الوطنيّ السوريّ في مبنى القنصليّة، دون تفاصيل عن مدّة زيارة الشيباني.

الشيباني في جدّة ("سانا")

وكانت المملكة العربيّة السعوديّة قد أغلقت سفارتها في دمشق، في آذار/ مارس من عام 2012، وسحبت البعثة الدبلوماسيّة كاملة، ومثّل ذلك التاريخ وقوف التمثيل الدبلوماسيّ والقنصليّ بين البلدين.

واتّخذت معظم الدول العربيّة والأجنبيّة خطوة مشابهة بإغلاق سفاراتها في دمشق؛ احتجاجًا على القمع العسكريّ الدمويّ الذي استخدمه نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في مواجهة المواطنين المحتجّين على سياسات نظام، والمطالبين بتداول سلميّ للسُّلطة.

وكانت وزارتا الخارجيّة، السعوديّة والسوريّة، قد استئنفتا عمل البعثات الدبلوماسيّة والقنصليّة في التاسع من أيّار/ مايو من عام 2023، عقب مشاركة دمشق بالقمّة العربيّة في جدّة.

وذلك قبل أن ينجح الثوّار السوريّون بقيادة الرئيس الحاليّ، أحمد الشرع، بالإطاحة بالنظام المخلوع، في الثامن من كانون الأوّل/ ديسمبر من العام 2024.