سورية: قوات إسرائيلية تتوغل بريف القنيطرة وتعتقل مدنيا

توغلت قوة إسرائيلية بريف القنيطرة الجنوبي واعتقلت راعيا في قرية صيدا الحانوت، وسط تصاعد الانتهاكات الميدانية.

اعتقلت قوات إسرائيلية، اليوم الجمعة، شخصا خلال عملية توغل جديدة في محافظة القنيطرة، جنوب غربي سورية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن قوات إسرائيلية اعتقلت، اليوم، "مواطنا في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي".

وأشارت إلى أن قوة إسرائيلية مؤلفة من "6 آليات عسكرية، توغلت باتجاه قرية صيدا الحانوت"، حيث اعترضت طريق عدد من رعاة الأغنام، واعتقلت أحدهم، في إطار سياسة "التضييق التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي المنطقة".

وأضافت: "كما توغلت القوة باتجاه قرية الرزانية، وأقامت حاجزا على مفرق القرية المؤدي إلى صيدا الجولان، قبل أن تنسحب من المنطقة".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانبين الإسرائيلي أو السوري على الحادثة، وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة البلد العربي، بحسب ما تؤكد السلطات في دمشق.

وخلال الأشهر الأخيرة، تكررت الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سورية بشكل شبه يومي، وشملت حملات دهم وتفتيش للمنازل، ونصب حواجز، فضلا عن اعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وتأتي هذه التطورات رغم تصريحات سابقة للرئيس السوري، أحمد الشرع، قال فيها إن المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة، بسبب إصرارها على الوجود في الأراضي السورية.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سورية، أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.