كبتاغون السويداء مجددًا... الأردن فاعل إقليمي؛ والأهداف سياسية

تظهر تجارة الكبتاغون عمومًا كمرآة لتحولات الدولة والنزاعات فيها، بحيث يتداخل الاقتصاد غير المشروع مع البنية العسكرية والسياسية النظامية وغير النظامية، وعادة ما يمسّ مفهوم السيادة والحدود والأمن الداخلي، ويقوّي الاقتصاد المرافق للحرب في البيئات غير المتوازنة عسكريًا، كما الحال في سورية. تمتلك الشبكات المنتجة للكبتاغون في سورية مرونة عالية وقدرة على التكيف، لا سيما بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، إذ انحسرت لأشهر فقط، وعادت إلى الواجهة، فيما يتطور الرد الإقليمي نحو استهداف هذه البنية بشكل مباشر، ويندمج فيه فاعلون إقليميون متأثرون بهذه التجارة. وبالتالي، يرسم التفاعل بين هذين المسارين (أي التكيف والردع) ملامح مرحلة جديدة في سورية، تتقاطع فيها قضايا الأمن والاقتصاد والسلطة ضمن إطار إقليمي متغير.

اقتصاد أسود

تكشف المعطيات المرتبطة بالكبتاغون في سورية عن تحول عميق في وظيفة الاقتصاد غير المشروع، حيث تطور من نشاط مكمل للحرب إلى بنية تنظيمية لإعادة إنتاج السلطة نفسها، ويعيد هذا التحول تعريف العلاقة بين القوة والموارد المرافقة لها، ويجعل من الاقتصاد غير الرسمي قاعدة ارتكاز للحكم، لا سيما في المناطق البعيدة عن مركز الإدارة الجديدة، ضمن بيئة تتآكل فيها الموارد التقليدية، وتتصاعد فيها الضغوط الاقتصادية والسياسية والأمنية على حد سواء.

تضع التقديرات حجم اقتصاد الكبتاغون بين 5 و10 مليارات دولار سنويًا في ذروة نشاطه، مع مساهمة سورية بحوالي 80% من الإنتاج العالمي في بعض المراحل، لا سيما بين 2022 و2024؛ لتعكس هذه الأرقام نشوء قطاع إنتاجي متكامل يمتلك سلاسل توريد وشبكات توزيع وقدرة مستمرة على توليد السيولة. اندمجت ضمن هذه البيئة وحدات عسكرية، وأجهزة أمنية، ووسطاء محليون، وشبكات تهريب عابرة للحدود في إدارة هذا القطاع، ما أتاح بناء منظومة قائمة على تقاسم الربح غير المشروع وتوزيع العوائد ضمن توازنات ومجالات تنافسية أوسع؛ خصوصًا بعد سقوط الأسد وكشف الملف الأخطر في المنطقة، وهو تجارة الكبتاغون والسلاح المرافق له.

يحتل الجنوب السوري موقعًا محوريًا داخل الجغرافيا الاقتصادية للكبتاغون، بوصفه نقطة التقاء بين الإنتاج المحلي والطلب الإقليمي ومسارات التهريب العابرة للحدود؛ حيث تؤدي درعا والسويداء وظائف متداخلة تشمل الإنتاج اللامركزي عبر معامل صغيرة متنقلة، والتجميع والتخزين ضمن بيئات اجتماعية محلية توفر الحماية، إضافة إلى إدارة العبور الحدودي اعتمادًا على خبرات تراكمية وشبكات مرنة قادرة على التكيف. ازدادت وتيرة العمل في السويداء خصوصًا بعد سقوط نظام الأسد والابتعاد عن الحكومة المركزية في دمشق، ودخول السويداء في دوامة توترات سياسية وأمنية كانت ذروتها أحداث تموز/يوليو الدامية في 2025، ونشوء قوة عسكرية محلية تبحث عن مصادر تمويل لعملياتها وتسليحها، هي "الحرس الوطني" العامل تحت سلطة الشيخ حكمت الهجري.

تعكس الأرقام الإقليمية حجم التدفق وكثافته؛ ففي الأردن، جرى ضبط أكثر من 21 مليون حبة في المدة بين 2015 و2022، مع تصاعد إلى أكثر من 7 ملايين حبة فقط خلال المدة بين 2024 و2026، بينما على المستوى الإقليمي، وصلت المضبوطات إلى حوالي 177 مليون حبة (أي نحو 30 طنًا) خلال عام واحد، مع تسجيل 78 مليون حبة في لبنان خلال فترة قصيرة، بينما تجاوزت الضبطيات عالميًا 400 مليون حبة في 2021. هذه المؤشرات تعكس سوقًا عابرة للحدود تعمل بكثافة عالية وتستند إلى طلب مستقر.

داخل سورية، أظهرت العمليات الأمنية خلال المرحلة الأخيرة انتقالًا نحو استهداف البنية الإنتاجية للمادة، حيث جرى ضبط حوالي 200 مليون حبة خلال 2025، إلى جانب عمليات نوعية شملت 12 مليون حبة في عملية واحدة، و3 ملايين حبة قرب الحدود اللبنانية، و1.7 مليون حبة في درعا، و2.5 مليون حبة على الحدود مع العراق في 2026، إضافة إلى أكثر من مليون حبة على الحدود الأردنية. كما تم تفكيك أكثر من 10 معامل إنتاج رئيسية وضبط 16 شحنة معدّة للتصدير. من هنا ننطلق إلى فكرة أنّ هذه الأرقام تحوّل الجنوب إلى مركز تشغيل لوجستي عالي الكفاءة ضمن شبكة إقليمية مترابطة.

تقوم البنية الاقتصادية للكبتاغون عادة على معادلة ربحية واسعة تتوزع بين المصنع والمشغل والمروج والزبون، حيث تبقى تكلفة الإنتاج داخل سورية منخفضة للغاية، في حين يتراوح سعر الحبة في أسواق الخليج بين 10 و20 دولارًا؛ لنستدل أنّ شحنة بحجم مليون حبة قادرة على توليد ما يصل إلى 20 مليون دولار، وهو هامش ربح يتيح امتصاص الخسائر التشغيلية والحفاظ على استمرارية النشاط.

ضمن هذا السياق، تعمل الشبكات وفق منطق الاقتصاد الاحتمالي، حيث يتم توزيع المخاطر عبر شحنات متعددة، ويجري احتساب الخسارة كجزء من دورة الإنتاج. هذا النموذج يمنح المنظومة قدرة عالية على التوسع والتكيف، ويحولها إلى نظام صناعي أمني ولوجستي متكامل يمتلك خصائص التكرار والانتشار.

يظهر انعكاس هذه الديناميكية بوضوح في بنية الميليشيات وتركيبتها، حيث تتحول المخدرات إلى مصدر تمويل مركزي يوفر السيولة المالية السريعة لتغطية الرواتب والتسليح واللوجستيات بالنسبة للبنى الأمنية التي تعتمد على التجارة لتأمين السلاح كمصدر دخل عالٍ، في ظل انعدام الممولين القادرين على استكمال أو دعم مشروع انفصالي في الجنوب السوري؛ الأمر الذي يعزز فكرة الاستقلالية الاستراتيجية، ويعيد تشكيل العلاقة مع الداعمين الخارجيين، ويتيح بناء قاعدة قرار أكثر مرونة تفرض قواعد لعبة سياسية وأمنية جديدة إلى حد ما، كما يدعم عمليات التجنيد عبر تقديم حوافز مالية مستمرة في بيئات تعاني من الانهيار الاقتصادي، كما في السويداء.

إلى جانب ذلك، تتداخل شبكات التهريب مع البنية العسكرية، حيث تُستخدم المسارات نفسها لنقل السلاح والأفراد، ما يخلق نظامًا متعدد الوظائف يجمع بين الاقتصاد والأمن. يولد هذا التداخل اقتصاد حماية يربط المجتمعات المحلية بالميليشيات عبر المصالح والعوائد، ويمنح هذه الجهات دورًا شبه سيادي؛ لتتحول المخدرات إلى ركيزة لبناء سلطة موازية تمتلك مواردها وشبكاتها وقدرتها على إعادة إنتاج نفسها، وتسهم في إطالة أمد الصراع مع الإدارة الجديدة في دمشق عبر خلق مصالح اقتصادية مستمرة.

مبادئ الردع الإقليمي

في مواجهة هذا النموذج، يتجه التفكير الأمني الأردني نحو إعادة النظر في المجال الأمني المتصل مع سورية بوصفه فضاءً ممتدًا يتجاوز الحدود الشمالية وأفكار السيادة والمسؤولية، إذ يأخذ التهديد شكل نظام إنتاجي متكامل، ما يدفع إلى نقل مركز الثقل من الخط الحدودي إلى عمق المنظومة المنتجة. فتتحول السويداء، في هذا التصور، إلى مجال أمني ممتد، يتطلب أدوات تجمع بين الاستخبارات والعمل العملياتي المباشر.

ينعكس هذا التحول في تبني مقاربات تقوم على استهداف البنية الشبكية عبر تفكيك العقد اللوجستية المسؤولة عن التوضيب والتهريب والترويج، وتقليص الفجوة الزمنية بين جمع المعلومات والتنفيذ، وإعادة صياغة الردع ليشمل بيئة الإنتاج نفسها. هذه الديناميكية ترفع كلفة النشاط داخل الشبكة وتؤثر في حسابات الفاعلين المحليين.

تُجسّد عملية "الردع الأردني"، التي نفذها سلاح الجو الأردني ليل 3 أيار/مايو 2026 في السويداء، تحولًا بنيويًا في مقاربة الدولة الأردنية لملف الكبتاغون واقتصاد السلاح المرافق له، وتؤسس انتقالًا متدرجًا من منطق الضبط الحدودي إلى منطق الاستهداف العميق لشبكات الإنتاج والتمويل داخل الجغرافيا السورية، حيث تُعاد صياغة التهديد عبر إدراج الكبتاغون ضمن نظام اقتصادي أمني متكامل يمتد في العمق السوري، ويتجاوز أنماط التهريب الفردي المحدود نحو بنية منظمة ذات طابع إنتاجي وتمويلي مترابط.

استهدفت العملية مناطق محددة في السويداء، امتدت من شهبا وبوسان وعرمان إلى أم الرمان وملح والكفر والعانات، وصولًا إلى مركز المدينة؛ إضافة إلى مواقع ريفية تُستخدم كمراكز تخزين وتجميع ضمن مسارات التهريب باتجاه الحدود الأردنية، حيث تعتمد هذه الضربات على بنك أهداف قائم على رصد العقد اللوجستية لشبكات التهريب المسلحة، بما يسمح باستهداف المخازن والمزارع والورش المرتبطة بعمليات التصنيع والتجهيز ضمن سلسلة إنتاج متكاملة.

تُرسخ العملية الأردنية الأخيرة هذا التحول، وتُقدّم نموذجًا عملياتيًا تحت مسمى تكتيكي يؤسس لمسار تتابعي متراكم يقوم على تنفيذ عمليات متلاحقة، ربما، ضمن نسق قابل للتوسع. يُفعّل هذا المسار مبدأ الردع الوقائي من خلال استهداف مصادر التهديد قبل انتقالها إلى الحدود، ويعكس تصورًا استراتيجيًا يتعامل مع التهريب بوصفه منظومة إنتاج وتوزيع متكاملة تمتلك خطوط إمداد ووسائط نقل وغطاءً أمنيًا واجتماعيًا مترابطًا. ينتج عن هذا التصور إعادة تعريف الخصم، حيث يتحول من فاعل فردي يمكن ضبطه أو استهدافه على الحدود إلى بنية مركبة متعددة المستويات، فيها مروجون وعسكريون ورجال دين، الأمر الذي يدفع نحو تأسيس إطار عقائدي جديد في إدارة التهديدات، يقوم على سياسات قابلة للتكرار والتراكم، ويحوّل الأردن إلى فاعل مبادر في إعادة تشكيل بيئة التهديد ذاتها، عبر التعامل مع جماعات وبنى تخزين وتوضيب ضمن جهاز اقتصادي متكامل، بما يعيد توجيه الجهد الأمني نحو تفكيك البنية بدل الاكتفاء بملاحقة نتائجها.

تتغذى هذه الدينامية على واقع داخلي معقد في السويداء، حيث تتكاثر مراكز القوة وتتوزع الفواعل في ظل غياب جهاز أمني مركزي فعال، وتتداخل الولاءات، وتتصاعد النزاعات بين التشكيلات المحلية، الأمر الذي يُنتج بيئة سيولة أمنية عالية تنعكس في كثافة الاغتيالات والتنقل المستمر للمقاتلين المرتبطين بشبكات التهريب ضمن فراغات أمنية واسعة، ما يقود إلى نشوء نمط من الفراغ الوظيفي تُعاد فيه صياغة الوظائف الأمنية عبر فاعلين غير حكوميين ممولين من اقتصاد الظل واقتصاد السوق السوداء القائم على غسيل الأموال والتهريب.

يتصل بذلك رفض فاعلين محليين الاندماج ضمن نموذج اللامركزية المطروح من دمشق، واتجاههم نحو إعادة تشكيل السيطرة عبر صيغ شبه مستقلة تعتمد على إدارة الموارد والأمن والعلاقات الخارجية غير المباشرة، وهو ما يدفع نحو الاستناد إلى موازين قوة خارجية، ويُستخدم الانفتاح على إسرائيل كأداة موازنة ضمن معادلة إقليمية مفتوحة تجعل تل أبيب غطاءً لأي تحرك ضد السويداء. وفي هذا السياق، تتموضع شبكات التهريب في قلب هذا الفراغ الوظيفي، حيث تتحول إلى أداة تنظيم وتمويل واستقطاب، وتندمج مع التشكيلات المسلحة لتُشكّل اقتصادًا سياسيًا قائمًا بذاته.

في المقابل، يفرض التحرك العسكري الأردني عامل قوة داخل هذا الفراغ، حيث يعيد توزيع المخاطر ويرفع كلفة الانخراط في اقتصاد التهريب، ويدفع الفاعلين المحليين إلى إعادة حساباتهم المكانية والتمويلية والإقليمية، وهو ما يتقاطع مع إعادة طرح مفهوم السيادة على الجانبين السوري والأردني ضمن إطار ديناميكي يرتبط بقدرة الدولة على ضبط المجال وإدارة المخاطر واحتكار أدوات العنف.

السيادة والمسؤولية

يندرج القصف الجوي داخل هذا السياق بوصفه فعلًا يسلط الضوء على اختلال في توازن السيادة، ويُظهر دخول فاعل إقليمي لإعادة تشكيل بيئة التهديد من داخلها، وهو ما يتداخل مع نمط من التنسيق الأمني بين عمّان ودمشق، كان قد طُرح في أيار/مايو 2025، ويتجسد في تبادل المعلومات وتشكيل أطر مشتركة لإدارة ملف الكبتاغون، مع احتفاظ كل طرف بهامش مستقل في القرار، واستمرار العمليات الجوية الأردنية كمسار موازٍ يعكس منطق المبادرة المباشرة ضمن علاقة مركبة تجمع بين التعاون والردع الأحادي.

يبرز ضمن هذه المعادلة مفهوم المسؤولية الإقليمية، حيث يتحول الجنوب السوري إلى عقدة مركزية في شبكة تهريب تمتد نحو الخليج والعراق، ويأخذ الدور الأردني طابع خط الدفاع الإقليمي المتقدم، بما يضع الأمن الوطني، والإقليمي أيضًا، ضمن منظومة أوسع، تتداخل فيها السيادة مع المسؤولية، وتُوزّع فيها الأدوار بين الفاعلين الإقليميين.

ما وراء العملية

على مستوى أعمق، تحمل هذه الاستهدافات أبعادًا سياسية وأمنية إضافية متداخلة، وتندرج ضمن مسار أوسع يهدف إلى تحريك ملف السويداء الذي اتسم بحالة جمود ممتد، حيث تُوظَّف الضربات كأداة لإعادة إدخال المحافظة في معادلات الفعل الإقليمي والأمني. فبالنسبة لقوات "الحرس الوطني"، فقد أظهروا في بيان لاحق مقاربة تجمع بين البعد الأمني والسياسي في التعاطي مع الضربات الجوية الأردنية، حيث يُسجّل المكتب الإعلامي اعتراضًا على تنفيذها دون تنسيق مسبق، ويُحمّل عمّان مسؤولية إحداث حالة من الذعر بين المدنيين نتيجة ما يصفه بعدم دقة بعض الاستهدافات. يُعيد البيان توجيه مصدر إنتاج المخدرات نحو مناطق خاضعة لسيطرة دمشق وشبكات عابرة للحدود، ويطرح رواية مضادة تُبعد السويداء عن موقع الإنتاج وتضعها في موقع الاستهداف. كما يبرز دور "الحرس الوطني" في ملاحقة شبكات التهريب وإحباط عمليات متعددة، ويؤكد امتلاكه معطيات حول مسارات التهريب والفاعلين فيها. بالإضافة إلى ذلك، يطالب البيان بإجراء تحقيق دولي في الضربات الأخيرة، ويدعو إلى تعاون إقليمي في مكافحة المخدرات، مع الضغط على دمشق لضبط مصادر الإنتاج، ويضع ذلك ضمن سياق أوسع يرتبط بتوازنات النفوذ والصراع على إدارة الملف الأمني في الجنوب السوري.

في الطرف المقابل، تستهدف العمليات مقرات أمنية مرتبطة بـ"الحرس الوطني" في السويداء، مع تركيز خاص على مقرات في فرع الأمن السياسي سابقًا، بما يعكس توجيهًا مباشرًا نحو البنية التنظيمية التي تدير المجال الأمني المحلي. تُسهم هذه الضربات في إعادة تشكيل توازنات القوة داخل المحافظة عبر إضعاف مراكز النفوذ الأمني المرتبطة بشبكات التهريب والاقتصاد غير المشروع، وتؤدي وظيفة ضغط مركب يعيد ترتيب المجال الأمني لصالح حكومة دمشق إلى حد بعيد، حيث تنوب هذه العمليات، في سياقها العملي والبراغماتي، عن الحكومة السورية ضمن مسار تطويق النفوذ الأمني في السويداء، وتُفعّل تدخلًا خارجيًا يعيد ضبط الإيقاع الأمني ويُعيد تعريف حدود السيطرة داخل المحافظة.

أما بالنسبة للأردن، فهي تؤكد أنّها معنية بالجنوب السوري ومسؤولة، بطريقة ما، عن ضبط مسارات العمليات والتحركات فيه، وهذا ما بدأ منذ عام 2013، بعد تفعيل غرفة "موك" لترتيب عمل الفصائل المعارضة المسلحة حينها، وهي اليوم تتابع هذا المسار عبر استغلال الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الجانب السوري لفرض ترتيبات جديدة في ملف الجنوب وحلحلة الأمور العالقة في ظل التغيرات الإقليمية.