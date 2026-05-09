سورية: القبض على مدير مكتب الشؤون العسكريّة لبشّار الأسد

وصفته الداخليّة السوريّة بأنّه "أحد أركان الدائرة الضيّقة للنظام السابق"، وحمّلته مسؤوليّة "تنسيق الممارسات القمعيّة والانتهاكات الجسيمة" بحقّ المدنيّين، وأوضحت في بيان أنّ عمليّة أمنيّة خاطفة لأجهزة الأمن أدّت إلى اعتقاله، في أحدث اعتقال لمسؤولين في النظام المخلوع.

أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء السبت القبض على اللواء، وجيه علي العبد الله، الذي شغل منصب مدير مكتب الشؤون العسكريّة للرئيس المخلوع، بشّار الأسد، مدّة 13 عامًا.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية، "سانا"، إنّ وحدات الأمن الداخلي تمكّنت بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب من تنفيذ "عملية أمنيّة خاطفة"، أسفرت عن اعتقال العبد الله.

وأضاف البيان أنّ العبد الله يُعدّ "أحد أركان الدائرة الضيّقة للنظام السابق"، وكان مسؤولًا عن تنسيق "الممارسات القمعيّة والانتهاكات الجسيمة" بحقّ المدنيّين السوريّين، خلال فترة عمله في القصر الجمهوريّ.

وأوضح البيان أنّ التحقيقات أظهرت تولّيه مهمّاته في مكتب الشؤون العسكريّة بين عامي 2005 و2018، وهي الفترة التي وصفتها الوزارة بأنّها "الأكثر دمويّة" في تاريخ البلاد.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة ملاحقات تنفّذها السلطات السوريّة بحقّ مسؤولين وعسكريّين سابقين، متّهمين بالضلوع في انتهاكات إجراميّة خلال سنوات الثورة السوريّة.

كما اعتقلت السلطات السوريّة يوم الجمعة العميد الركن السابق، خردل أحمد ديوب، المتّهم بالضلوع في الهجوم بالأسلحة الكيميائيّة على الغوطة الشرقيّة في ريف دمشق، وسبق ذلك اعتقال أمجد اليوسف، المتّهم الأوّل بارتكاب مجزرة حيّ التضامن في دمشق عام 2013.

وتعمل الإدارة السوريّة الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنيّة، وملاحقة عناصر النظام السابق المتّهمين بالتورّط في انتهاكات بحقّ المدنيّين، خلال سنوات الثورة الممتدّة بين 2011 و2024.