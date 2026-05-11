سورية: الاتحاد الأوروبي يخصص 355 مليون يورو لدعم إعادة الإعمار

أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمتي مساعدات بقيمة 355 مليون يورو لإعادة إعمار سورية، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وحدث ذلك بحضور الوزير أسعد الشيباني.

أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، اليوم الإثنين، تخصيص حزمتين ماليتين لسورية بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو، دعما لجهود الإعمار وتحقيق التعافي، فيما أكد وزير الخارجية، أسعد الشيباني، إلى أن سورية لا تطلب من العالم إدارة مستقبلها، بل تسعى إلى شراكة حقيقية..

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء الإعلان خلال كلمة ألقتها في افتتاح أعمال "منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسورية" في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية، "سانا".

وقالت شويسا: "نعمل على تنفيذ حزمة مالية تقدر بـ 175 مليون يورو، إضافة إلى تقديم حزمة مالية ثانية بـ 180 مليون يورو هذا العام، كجزء من دعم الحكومة السورية في إعادة الإعمار وتحقيق التعافي".

وبينت أن التمويل: "سيساعد في فتح استثمارات في القطاعين العام والخاص، وسيشجع البنوك الأوروبية".

واعتبرت أن ذلك: "مهم لسورية التي تتطلع لإعادة البناء وتوفير الخدمات، لتسهيل عودة اللاجئين الذين لديهم قدرات وإبداعات للإسهام في إعمار بلدهم سورية".

وفيما يتعلق باللاجئين السوريين، أكدت المفوضة الأوروبية العمل على تسهيل عودتهم "بشكل طوعي وآمن".

وكشفت عن العمل على تنظيم "مؤتمر استثماري" نهاية العام الجاري لدعم سورية وعودة اللاجئين، دون أن تذكر تفاصيل أخرى وموعد ذلك.

ووصفت شويسا المنتدى المنعقد في بروكسل بأنه: "فرصة تاريخية"، مشددة على الالتزام "بدعم سورية لإعادة إعمارها وتحقيق التعافي".

وفي وقت سابق من اليوم، الإثنين، انطلقت في بروكسل أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسورية، كحلقة ضمن سياق أوسع من التطور الإيجابي المستمر في العلاقات بين الجانبين.

وشهدت الآونة الأخيرة حراكا دبلوماسيا رفيع المستوى، شمل زيارات أجراها الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى عدة دول أوروبية، ومشاركته في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص الشهر الماضي.

كما يُعد المنتدى ثمرة لمسار متبادل من الانفتاح، تعزز بزيارات سابقة لكل من رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى دمشق في كانون الثاني/ يناير الماضي.

الشيباني: سورية لا تطلب من العالم إدارة مستقبلها

وأكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في الكلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال المنتدى أن سورية "لا تطلب من العالم أن يدير مستقبلها نيابة عنها".

وقال: "سورية لا تطلب من العالم أن يدير مستقبلها نيابة عنها، نحن هنا اليوم لبناء شراكات حقيقية تقوم على المصلحة المتبادلة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد".

وبيّن الشيباني أن سورية تعمل على "تحسين المؤسسات العامة لضمان الشفافية والمساءلة".

وأردف: "سوريا اليوم تفتح أسواق عمل واعدة أمام مؤسساتكم على أساس المنفعة المتبادلة" لإعادة التعاون مع أوروبا، مشيرا إلى أن التعاون "موجود بالفعل لكن المطلوب هو إرادة سياسية حقيقية".

وبيّن أن "التحول الذي حصل في سورية الجديدة جاء تتويجًا لمسار وطني سيادي ومؤسسي متراكم، والانتقال الجاري هو انتقال بقيادة وملكية سورية".