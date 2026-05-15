يشكل التقارب السوري الأوروبي، تحت حكم الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، أحد أبرز التحولات الجيوسياسية التي بدأت تتبلور ملامحها في الشرق الأوسط بعد انهيار نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، لأن العلاقة بين دمشق وأوروبا خرجت من إطار إدارة الأزمة السورية، التي كانوا يطلقون عليها في عدة مناسبات "الحرب الأهلية"، إلى إطار إعادة تعريف موقع سورية داخل البنية الأمنية والسياسية والاقتصادية للمتوسط والشرق الأوسط عمومًا. ويعكس هذا التحول انتقالًا عميقًا في الإدراك الأوروبي لطبيعة الدولة السورية الجديدة، وطبيعة التهديدات والمصالح المرتبطة بها، وبالتالي التي ستؤثر على مصالح أوروبا في عدة مجالات، كما يعكس محاولة سورية إعادة إنتاج الشرعية الدولية عبر بوابة الاستقرار والأمن وإعادة بناء المؤسسات.

أدركت العواصم الأوروبية خلال العامين الأخيرين أن استمرار سورية، بوصفها مساحة رخوة ومفككة، يحمل تداعيات مباشرة على الأمن الأوروبي، خصوصًا مع تصاعد أزمات الهجرة، وتوسع شبكات الكبتاغون، وعودة النشاط الجهادي العابر للحدود، وتحول شرق المتوسط إلى ساحة تنافس جيوسياسي واقتصادي متزايد، مع دخول فواعل غير مرغوب بها مثل روسيا وإيران، وتوغلها في مفاصل البلاد. ودفع هذا الإدراك أوروبا نحو إعادة تقييم وإعادة النظر في المقاربة التي حكمت علاقتها مع سورية طوال 14 عامًا على الأقل، حيث ركزت تلك المقاربة سابقًا على العزل والعقوبات والضغط السياسي، بينما أخذت المقاربة الحالية تتجه نحو إدارة الاستقرار والانخراط التدريجي مع السلطة الجديدة في دمشق.

سابقًا، وفي بداية 2024، ظهرت بوادر تطبيع لعلاقات بعض دول الاتحاد الأوروبي مع نظام الأسد، ربما لإدراكهم أنه لا يجب التفريط بسورية مهما بلغت الكلفة. وعكست المبادرة التي قادتها ثماني دول أوروبية (إيطاليا، النمسا، كرواتيا، جمهورية التشيك، قبرص، اليونان، سلوفينيا، وسلوفاكيا) عام 2024، بداية تحول تدريجي في المقاربة الأوروبية تجاه نظام بشار الأسد حينها، حيث دفعت هذه الدول نحو تبني سياسة أكثر براغماتية تجاه دمشق، انطلاقًا من تصاعد أزمات الهجرة واللاجئين والأوضاع الإنسانية داخل سورية. حينها، دعت هذه الدول إلى تعيين مبعوث أوروبي خاص إلى سورية وتعزيز التواصل الدبلوماسي مع مختلف الأطراف السورية، مع التركيز على خلق ظروف تسمح بالعودة الطوعية للاجئين وتقليل الضغوط على أوروبا ودول الجوار. كما ربطت الورقة الأوروبية بين تخفيف بعض العقوبات وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية داخل سورية، معتبرة أن سياسة العزل الطويلة لم تنتج تغييرًا سياسيًا فعالًا، بينما ساهمت في تعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

بعد كانون الأول/ديسمبر 2024، قادت الإدارة السورية الجديدة عملية إعادة تقديم الدولة السورية باتجاه الخارج عبر خطاب سياسي مختلف عن الخطاب الذي حكم مرحلة الحرب، حيث ركزت على فكرة الدولة القادرة على الضبط، وعلى إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية بوصفها أدوات لإعادة الاستقرار الداخلي والإقليمي. وربطت دمشق الجديدة، عبر خطابات واجتماعات وزير الخارجية أسعد الشيباني، استقرار سورية بأمن المتوسط، وبأمن الحدود الأوروبية، وبملفات الطاقة والتجارة والهجرة، الأمر الذي منح الخطاب السوري الجديد قدرة أكبر على اختراق المجال السياسي الأوروبي مقارنة بالمراحل السابقة.

لعبت زيارات الشيباني دورًا محوريًا في هذا التحول، عبر سلسلة زيارات واتصالات دبلوماسية هدفت إلى إعادة دمج سورية تدريجيًا داخل الفضاء الأوروبي. وفتحت لقاءاته مع مسؤولين أوروبيين الباب أمام انتقال العلاقة من الاتصالات الأمنية الضيقة نحو حوار سياسي أوسع يتناول مستقبل إعادة الإعمار، والطاقة، وضبط الحدود، وإعادة اللاجئين، وإعادة هيكلة الاقتصاد السوري. وعكست زيارة بروكسل الأخيرة، ضمن مبادرة الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وسورية، تحولًا مهمًا في طبيعة العلاقة، لأنها حملت دلالات تتعلق باعتراف أوروبي متزايد بأن الإدارة الجديدة أصبحت تمثل مركز القرار الفعلي داخل سورية.

دفعت التحولات الإقليمية أوروبا إلى تسريع هذا المسار، خصوصًا بعد تراجع قدرة المقاربة القديمة على إنتاج نتائج عملية داخل سورية. وفرضت الحرب في أوكرانيا، وأزمات الطاقة بعد الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران، وإعادة تشكيل الممرات التجارية العالمية، أولويات جديدة داخل السياسة الأوروبية، حيث اكتسب شرق المتوسط أهمية متزايدة بوصفه فضاءً استراتيجيًا للطاقة والنقل والربط التجاري. وربطت مؤسسات أوروبية متزايدة بين استقرار سورية وإمكانية تطوير ممرات تجارية وبرية تربط الخليج وشرق المتوسط وأوروبا، الأمر الذي منح سورية الجديدة قيمة جيوسياسية مختلفة عن تلك التي امتلكتها خلال سنوات الحرب.

عززت ملفات الهجرة هذا التحول بصورة كبيرة، حيث تعاملت الحكومات الأوروبية مع الاستقرار السوري بوصفه شرطًا طويل الأمد لتخفيف الضغوط المرتبطة باللاجئين والهجرة غير النظامية. وربطت دول أوروبية عديدة بين إعادة الإعمار التدريجية وخلق بيئة تسمح بعودة قسم من اللاجئين السوريين، خاصة في ظل تنامي الضغوط الداخلية وصعود التيارات اليمينية والشعبوية داخل أوروبا. وأدى ذلك إلى توسيع نطاق الحوار مع دمشق ليشمل قضايا الإدارة المحلية، والخدمات، والبنية التحتية، وإعادة دمج الاقتصاد السوري ضمن شبكات التمويل والتجارة الإقليمية.

جسد قرار رفع العقوبات الأوروبية عن مرهف أبو قصرة وأنس خطاب التحول الأكثر حساسية داخل المقاربة الأوروبية الجديدة، لأن القرار حمل اعترافًا ضمنيًا بأن مؤسسات الأمن الجديدة في سورية أصبحت جزءًا من معادلة الاستقرار الإقليمي. وعكس القرار انتقال أوروبا من تقييم الشخصيات السورية استنادًا إلى خلفياتها الفصائلية السابقة، إلى تقييمها وفق موقعها الحالي داخل بنية الدولة الجديدة ووظيفتها في ضبط الأمن وإدارة المرحلة الانتقالية، وبالتالي من المهم التعاطي مع شخصيات عليا في الدولة مباشرة ومن دون وساطات. وتعبر هذه الخطوة عن إدراك أوروبي متزايد بأن إعادة بناء الدولة السورية تحتاج إلى مؤسسات أمنية مركزية قادرة على احتكار العنف وضبط الحدود ومواجهة التنظيمات المسلحة والشبكات العابرة للحدود. وربطت أوروبا بين نجاح عملية الاستقرار في سورية وقدرة القيادة الجديدة على إعادة إنتاج جهاز أمني أكثر مركزية وانضباطًا، خصوصًا في ظل انتشار السلاح، وتعدد مراكز القوة، وتعقيدات البنية المناطقية والطائفية التي خلفتها سنوات الحرب.

على مستوى ملفات الكبتاغون والإرهاب والجريمة العابرة للحدود، دفعت هذه الملفات أوروبا نحو توسيع مستوى التعاون الأمني مع دمشق الجديدة. وأصبحت الأجهزة الأمنية السورية تمثل، بالنسبة إلى عدد من العواصم الأوروبية، شريكًا ضروريًا في مواجهة شبكات التهريب العابر للحدود، وفي مراقبة التحركات الجهادية داخل البادية السورية وعلى الحدود العراقية والحدود الأردنية. وربطت أوروبا بين استقرار الجنوب السوري وأمن الأردن وشرق المتوسط، كما ربطت بين إعادة ضبط المجال السوري وتقليص مساحات الاقتصاد غير المشروع التي تمددت خلال سنوات الحرب.

وسعت الإدارة السورية الجديدة هذا الانفتاح عبر تقديم نفسها شريكًا إقليميًا في مشاريع الطاقة والنقل والتكامل الاقتصادي. وطرحت دمشق الجديدة فكرة تحويل سورية إلى عقدة لوجستية وتجارية تربط الخليج بتركيا وشرق المتوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومن التحولات التي أصابت طرق التجارة التقليدية. وأثار هذا الطرح اهتمامًا أوروبيًا متزايدًا، خاصة مع الحديث عن ممرات برية بديلة وخطط إعادة ربط الموانئ والبنية التحتية في المنطقة.

أنتج هذا المسار تدريجيًا نوعًا جديدًا من العلاقة بين سورية وأوروبا، يقوم على البراغماتية الأمنية والاقتصادية أكثر من الخطابات الأيديولوجية والقيمية التي سيطرت على المرحلة السابقة. وأصبحت أوروبا تنظر إلى دمشق الجديدة بوصفها سلطة يمكن اختبارها واحتواؤها والتأثير عليها عبر الانخراط التدريجي، بينما تنظر دمشق إلى أوروبا بوصفها بوابة ضرورية لفك العزلة وإعادة الدخول في النظام المالي والتجاري العالمي.

يدفع مسار العلاقات والتفاهمات هذا نحو عدة احتمالات مستقبلية متداخلة، ويفتح السيناريو الأول الباب أمام اندماج تدريجي أوسع لسورية داخل الفضاء الأوروبي والإقليمي، عبر توسيع رفع العقوبات، وإطلاق مشاريع إعادة إعمار جزئية، وإعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل، وتطوير شراكات أمنية واقتصادية طويلة الأمد. ويتطلب هذا السيناريو قدرة الإدارة السورية على تثبيت احتكارها للعنف، وتقليص نفوذ الفصائل والفواعل الخارجة عن سيطرتها، لا سيما الفزعات العشائرية والسلاح خارج نطاق وزارتي الدفاع والداخلية، وتحقيق مستويات أعلى من الاستقرار المؤسسي والاقتصادي.

ويقود السيناريو الثاني إلى بناء علاقة احتواء طويلة الأمد، حيث تستمر أوروبا في الانخراط مع دمشق ضمن حدود أمنية واقتصادية محسوبة، مع الإبقاء على أدوات ضغط سياسية وحقوقية. وإذ يسمح هذا السيناريو للطرفين بالحفاظ على التعاون في ملفات الهجرة والطاقة والأمن، مع استمرار الحذر الأوروبي تجاه طبيعة النظام السياسي الجديد وآليات الحكم وإعادة توزيع السلطة داخل سورية.

بالمقابل، ربما يفتح السيناريو الثالث المجال أمام إعادة إنتاج التوتر بين الطرفين في حال تعثرت عملية بناء الدولة السورية، أو تصاعدت الصراعات الداخلية بين مراكز القوى، أو توسعت الانقسامات المناطقية والطائفية، أو فشلت الإدارة الجديدة في إنتاج اقتصاد مستقر ومؤسسات قادرة على الضبط. ويدفع هذا السيناريو أوروبا إلى العودة نحو سياسات التجميد والعقوبات وإدارة الملف السوري من زاوية أمنية ضيقة.

تقودنا المؤشرات الحالية إلى ترجيح مسار الاندماج الحذر خلال السنوات المقبلة، حيث تسعى أوروبا إلى إعادة إدخال سورية تدريجيًا داخل شبكات الاقتصاد والطاقة والأمن الإقليمي، مع الحفاظ على قدرة دائمة على الضغط والتأثير. ويعكس هذا المسار إدراكًا أوروبيًا بأن الجغرافيا السورية استعادت أهميتها الاستراتيجية بعد سنوات الحرب، وأن إعادة تشكيل سورية الجديدة ستؤثر بصورة مباشرة على توازنات المتوسط والشرق الأوسط والهجرة والطاقة والأمن الإقليمي لعقود قادمة.