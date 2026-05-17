إسرائيل تنفذ 15 توغلا بريا بالقنيطرة السورية في 6 أيام

صعّدت إسرائيل من عدوانها على الجنوب السوري في الفترة الأخيرة، إذ توغلت بريا 15 مرة في 6 أيام بآليات عسكرية، نصبت خلالها الحواجز، وحقّقت مع مواطنين سوريين، وداهمت بيوتا وفتّشتها، واعتقلت مدنيّين أبرياء سوريين بينهم أطفال.

شهدت محافظة القنيطرة جنوبي سورية تصعيدا إسرائيليا خطيرا، إذ نفّذ الجيش 15 عملية توغل بنحو 50 آلية عسكرية على الأقل في 6 أيام، تخللتها إقامة حواجز وتفتيش ومداهمات، إلى جانب قصف مدفعي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتوزعت تلك التوغلات على مدار الأيام الستة، وفق رصد خاص لوكالة الأناضول، استنادا إلى إعلانات رسمية نشرتها وكالة الأنباء السورية، "سانا".

ترتكب إسرائيل انتهاكات في جنوبي سورية بوتيرة شبه يوميه، تشمل حملات دهم لمنازل السوريين وتفتيشها، فضلا عن اعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

السبت: 4 توغلات بـ15 آلية

وقعت أحدث هذه الانتهاكات السبت، حين نفّذ الجيش الإسرائيلي 4 عمليات توغل باستخدام نحو 15 آلية عسكرية.

نفذ الجيش مساء السبت توغلا بـ5 آليات على الطريق الواصل بين قريتي كودنا وبريقة، سبقه توغل بنحو 3 آليات في أطراف بلدة الرفيد، تخلله استجواب لرعاة أغنام.

كما توغل الجيش داخل قرية صيدا الحانوت بـ4 آليات لتفتيش المنازل، تزامنا مع اندفاع 3 آليات أُخرى نحو محيط تل الدرعيات على أطراف قرية المعلقة.

الخميس: توغلان بـ9 آليات

ووفقا للمعطيات نفذ الجيش الإسرائيلي صباح الخميس عملية توغل بـ7 آليات في قرية صيدا الجولان، واعتقل شابا لعدة ساعات قبل الإفراج عنه.

وجرى ذلك بالتزامن مع قصف مدفعي طال محيط قرية الصمدانية الغربية، ومحيط الكسارات قرب بلدة جباتا الخشب.

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، توغلت قوات إسرائيلية بآليتين قرب مفترق قرية عين البيضة التابعة لجباتا الخشب.

الأربعاء: 3 توغلات بأكثر من 7 آليات

وأفادت المعطيات بتسجيل 3 توغلات متزامنة يوم الأربعاء الماضي، الأول بعدة آليات في الريف الجنوبي في قرية صيدا الجولان، تخللته مداهمة للمنازل وتفتيشها.

واستهدف التوغل الثاني، الذي جرى بآليتين، منطقة الحفاير غربي بلدة خان أرنبة، فيما نفذت قوات إسرائيلية التوغل الثالث بـ5 آليات وأقامت حاجزا على طريق "الصمدانية الشرقية – خان أرنبة"، وفتشت أحد المعامل في المنطقة.

الثلاثاء: 3 توغلات بـ11 آلية

أما يوم الثلاثاء فقد شهد 3 توغلات أخرى، الأول نفذه الجيش بـ5 آليات عسكرية على طريق قرى المشيدة – المعلقة – الحيران – الرفيد بالريف الجنوبي.

ثم تلاه توغل ثانٍ بآليتين عند مفترق قرية أم العظام بالريف الشمالي، ثم توغل ثالث بـ4 آليات داخل بلدة جباتا الخشب.

الإثنين: توغلان بعدة آليات

ونفذ الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي توغلَين، جرى الأول بعدة آليات في بلدة جباتا الخشب، حيث نصبت القوات الإسرائيلية حاجزا على مدخل البلدة، بالتزامن مع قصف محيط قرية "طرنجة" بأكثر من 10 قذائف هاون.

فيما نفذت القوات مساء اليوم ذاته عملية توغل بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة بقوة مؤلفة من عدة آليات و30 عنصرا، وأقاموا حاجز تفتيش مؤقت.

الأحد: توغل بـ7 آليات

وسُجّل يوم الأحد الماضي تنفيذ عملية توغل واحدة، بقوة عسكرية مؤلفة من 7 آليات في قرية رويحينة بريف القنيطرة الشمالي، حيث نصبت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة بالتزامن مع انتشار عناصرها في محيط المنطقة.