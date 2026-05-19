أوروبا ترفع العقوبات عن 7 كيانات سورية وتمددها على رموز نظام الأسد

مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري السابق حتى حزيران 2027، بالتزامن مع رفع قيود عن مؤسسات حكومية سورية، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، في إطار توجه أوروبي لدعم المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار عقب تشكيل السلطة

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين، تمديد العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لعام إضافي حتى الأول من حزيران/يونيو 2027، بالتزامن مع رفع 7 كيانات سورية من قائمته السوداء، ضمن خطوات أوروبية أوسع لتخفيف الإجراءات المفروضة على دمشق.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال المجلس الأوروبي، في بيان، إن القرار جاء عقب المراجعة السنوية لنظام العقوبات الخاص بسوريا، موضحًا أن الاتحاد قرر شطب 7 كيانات من قائمة العقوبات، بينها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان، في خطوة تهدف إلى “تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا”.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي بعد سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024، وتشكيل حكومة سورية جديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، دعمًا لعملية “الانتقال السلمي والشامل”، وتعافي البلاد اقتصاديا واجتماعيا، إضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار. وفي المقابل، أبقى على العقوبات الفردية والتدابير التقييدية المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، إلى جانب عقوبات ذات طابع أمني.

وأشار البيان إلى أن “الشبكات المرتبطة بالنظام السابق لا تزال تحتفظ بنفوذها، وتشكل خطرا على عملية الانتقال السياسي، وقد تعرقل جهود المصالحة الوطنية والمساءلة”.

من جهتها، رحّبت وزارة الخارجية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي إزالة العقوبات عن عدد من المؤسسات الحكومية السورية، وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والدفاع، معتبرة أن الخطوة “تسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على أداء مهامها في خدمة المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار”.

كما رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالقرار الأوروبي، مؤكدا تقدير دمشق لاستمرار العقوبات المفروضة على “رموز النظام السابق والمتورطين في جرائم بحق الشعب السوري”.

وكتب الشيباني، في منشور عبر منصة إكس، أن سورية تتطلع إلى “تعزيز التعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصالح الشعب السوري، ويستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ودعم مسار إعادة الإعمار”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوباته على سوريا لأول مرة في أيار/مايو 2011، ردا على قمع النظام السابق للاحتجاجات الشعبية، وشملت حينها حظر سفر وتجميد أصول بحق مسؤولين وشخصيات مرتبطة بالنظام.

وبعد سقوط النظام في كانون الأول/ديسمبر 2024، اتجه الاتحاد الأوروبي تدريجيًا نحو تخفيف العقوبات، وصولًا إلى قرار مجلس الاتحاد الأوروبي في 28 أيار 2025 رفع جميع العقوبات الاقتصادية والقطاعية عن سورية.

وشمل القرار الأوروبي إزالة القيود عن قطاعات حيوية، بينها الخدمات المصرفية والمالية والطاقة والنقل، إلى جانب شطب 24 كيانا اقتصاديا من قوائم الحظر، من بينها البنك المركزي السوري وعدد من شركات النفط والاتصالات.