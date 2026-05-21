سورية: توغل إسرائيلي في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددًا في ريف القنيطرة، وتنصب حاجزًا مؤقتًا في قرية الصمدانية الشرقية بعد يوم من عمليات دهم واعتقال نفذتها في مناطق جنوبي المحافظة، وسط اتهامات سورية متواصلة لإسرائيل بخرق اتفاق فض الاشتباك.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي، حيث نصبت حاجزًا مؤقتًا وفتشت المارة قبل انسحابها من المنطقة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وذكرت الوكالة أن القوة الإسرائيلية المتوغلة تألفت من آليتين عسكريتين، وأنها نفذت عمليات تفتيش للمارة داخل القرية قبل أن تنسحب لاحقًا.

ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية في مزرعة البصالي بريف القنيطرة الجنوبي، حيث اعتقلت شابين بعد مداهمة منازل وتفتيشها، قبل الإفراج عنهما بعد ساعات.

وبحسب "سانا"، واصلت القوة الإسرائيلية توغلها، أمس الأربعاء، باتجاه مزرعة أم اللوقس، وسط انتشار بين منازل الأهالي وتنفيذ عمليات تفتيش واعتقال.

وتتهم سورية إسرائيل بمواصلة خرق اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، من خلال التوغلات العسكرية في الجنوب السوري، وعمليات المداهمة والاعتقال وتجريف الأراضي.

كما تؤكد دمشق أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري "باطلة ولاغية" ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية ووقف اعتداءاتها.