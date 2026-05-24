اعتقال شاب سوري خلال مداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة، بالتزامن مع توغل دبابات إسرائيلية في تلة الدرعيات واستمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية جنوبي سورية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا سوريا خلال توغل نفذته في محافظة القنيطرة جنوب غربي سورية، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات التوغل والانتشار في مناطق جنوبي البلاد.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية ("سانا")، فإن قوة إسرائيلية توغلت بعد منتصف ليل السبت – الأحد في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، حيث داهمت منزلين وفتشتهما قبل أن تعتقل شابا من أبناء البلدة.

وأضافت الوكالة أن القوة الإسرائيلية اقتادت الشاب المعتقل إلى نقطة عسكرية إسرائيلية مستحدثة في منطقة "الحرش" التابعة للبلدة.

وفي سياق متصل، أفادت "سانا" بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث دبابات توغلت، الأحد، في منطقة تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي، وتمركزت لفترة قصيرة في محيط التلة قبل أن تنسحب باتجاه الجولان السوري المحتل.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية بشأن الحادثة، كما لم يصدر أي إعلان رسمي عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشأن.

وتشهد مناطق جنوب سورية توغلات إسرائيلية متكررة، تشمل عمليات دهم وتفتيش وإقامة حواجز ونقاط عسكرية واعتقال مدنيين وتخريب أراضي زارعية.

ويأتي ذلك رغم تصريحات سابقة للرئيس السوري، أحمد الشرع، قال فيها إن المفاوضات مع إسرائيل "لم تصل إلى طريق مسدود"، لكنها تواجه "صعوبة كبيرة" بسبب تمسك إسرائيل بوجودها داخل الأراضي السورية.

ومنذ إسقاط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل تنصلها من اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، ووسعت انتشارها العسكري داخل الأراضي السورية، في وقت تؤكد فيه دمشق التزامها بالاتفاقية.