سورية: العثور على عشرات الأسلحة الكيميائية مرتبطة بهجمات سابقة لنظام الأسد

عثر في عدد من المواقع في سورية على عشرات الذخائر الكيميائية غير المعلنة، مثل القنابل الجوية والصواريخ، إضافة إلى مواد كيميائية ومعدات ذات صلة، سبق وأن استخدمت في هجمات سابقة نفذها نظام بشار الأسد.

من الذخائر الكيميائية التي عثر عليها في سورية (سانا)

عُثر على عشرات الأسلحة الكيميائية غير المصرّح عنها في سورية، وفق ما أفادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الثلاثاء في تقريرها الشهري عن أنشطتها في البلاد.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن فريقا نُشر مطلع الشهر الحالي "للتحقق من دقة واكتمال" إعلان سورية عن مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية.

وجرت عمليات البحث في عدد من "المواقع غير المعلنة ذات الأولوية العالية" في مناطق شمال الساحل والوسط، بدعم من السلطات السورية.

وجاء في التقرير أنه "عُثر في عدد من هذه المواقع غير المعلنة على عشرات الذخائر الكيميائية غير المعلنة، مثل القنابل الجوية والصواريخ، إضافة إلى مواد كيميائية ومعدات ذات صلة عُثر عليها بشكل منفصل (...) إلى جانب آلاف الصفحات من الوثائق".

وانضمت سورية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2013 ووافقت على كشف مخزوناتها من المواد السامة وتسليمها لتدميرها، تحت ضغط من روسيا والولايات المتحدة لتجنب تهديد واشنطن وحلفائها بشن ضربات جوية.

لكن المنظمة، ومقرها لاهاي، تعتقد أن الإعلان كان غير مكتمل وأن أسلحة أخرى لم تُحصر بعد.

وأضافت الهيئة أن المواد الكيميائية والمعدات التي عُثر عليها تخضع حاليا للتحليل، وأن عمليات البحث مستمرة.

وقالت "سيُرفع تقرير أكثر تفصيلا عن نتيجة هذا الانتشار في الوقت المناسب".

واتُّهم رئيس النظام السوري السابق المخلوع بشار الأسد مرارا باستخدام أسلحة كيميائية خلال 13 عاما من النزاع في البلاد. ومنذ إطاحته في العام 2024، كان مصير المخزونات السورية مصدر قلق بالغ.

وتعهدت وزارة خارجية الحكومة الجديدة في دمشق العام الماضي تفكيك كل ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية العائد للحكم السابق.

وقالت بعثة سورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن "عمليات البحث والتحقيق التي تقوم بها الجمهورية العربية السورية أسفرت عن تحديد مواقع مرتبطة بالبرنامج الكيميائي لحقبة النظام البائد". وأضافت أن "الفرق السورية المختصة بالتعامل مع المواد الخطرة عثرت على ذخائر جوية وأرض أرض مماثلة لتلك المستخدمة في هجمات سابقة نفذها النظام البائد في 2013 و2017، إضافة إلى مواد تدخل في تصنيع السارين ومعدات مزج وتخزين وكميات من مواد أخرى لا تزال قيد التحليل".

وأشارت إلى أن "جميع المواد والذخائر والمعدات نقلت إلى مرافق خاصة لتخزين المواد الكيميائية بعد تحقق فرق التفتيش التابعة للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تمهيدا لتدميرها، بما يضمن منع أي خطر على المدنيين أو البيئة أو الأمن الوطني والإقليمي والدولي".

وقالت البعثة السورية، إنه جرى "العثور على 54 قنبلة مماثلة لتلك التي استخدمها النظام البائد في اللطامنة عام 2017، و25 قنبلة أرض أرض مماثلة لتلك التي استخدمها في الغوطة الشرقية عام 2013"، وأعلنت عنه اعتقال 18 شخصا تحت التحقيق لهم علاقة بالبرنامج الكيميائي لنظام الأسد بينهم ضباط رفيعو المستوى، وخبراء سابقون في مركز البحوث العلمية، وضباط من الجهاز الأمني المشرف على البرنامج الكيميائي للنظام المخلوع.