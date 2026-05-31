توغلان إسرائيليان في ريفَي القنيطرة ودرعا جنوبي سورية

توغلت قوات إسرائيلية مؤلفة من آليات وجنود في ريف القنيطرة الجنوبي وريف درعا الغربي، ونقلت وكالة "سانا" عن رئيس بلدية معرية وعابدين، قيام جنود الاحتلال، بنصب حواجز، وتفتيش المارة والمركبات.

توغّلت قوة إسرائيلية، اليوم الأحد، في ريف القنيطرة الجنوبي، فيما نفذت قوة أخرى عمليات تفتيش في ريف درعا الغربي جنوبي سورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية ("سانا") عن مصادر قولها، إن قوة إسرائيلية مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت على الطريق الواصل بين قرية صيدا الجولان، ومزرعة البصالي في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نصبت حاجزا مؤقتا، وأجرت عمليات تفتيش للمارة قبل انسحابها.

وفي محافظة درعا، نصبت قوات إسرائيلية حاجزا عسكريا مؤقتا، عند المدخل الشرقي لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك، وعمدت إلى تفتيش المارة والمركبات ووسائط النقل العامة قبل مغادرة الموقع.

وقال رئيس بلدية معرية وعابدين، موفق محمود، لوكالة الأنباء السورية، إن أربع آليات عسكرية إسرائيلية تقل نحو 150 جنديا وصلت إلى المنطقة الأحد، ونصبت حاجزا قرب مقسم الهاتف عند المدخل الشرقي للقرية.

وأضاف أن الجنود أجروا عمليات تفتيش للمارة والسيارات وحافلات النقل الصغيرة العابرة.

وبشكل شبه يومي، ينتهك الجيش الإسرائيلي سيادة سورية، لا سيما في الجنوب، عبر القصف وتوغلات يتخللها نصب حواجز، وتفتيش المارة، ومداهمة منازل، واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، بينما أكدت دمشق التزامها بالاتفاقية.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سورية، أسفرت عن مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية، وآليات وذخائر.