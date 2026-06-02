إسرائيل تعتقل شابا سوريا خلال توغل لقواتها بالقنيطرة

آثار تجريف إسرائيل لأراض في القنيطرة السورية خلال توغل بري (Getty Images)

اعتقلت قوات إسرائيلية، الثلاثاء، شابا سوريا في محافظة القنيطرة خلال توغل جديد جنوب غربي البلاد.

وكشفت قناة "الإخبارية السورية" عن أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا خلال توغلها في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي فجر اليوم (الثلاثاء)".

ولم تعلق السلطات السورية على الحادثة، كما لم توضح تل أبيب دوافع الاعتقال الذي يأتي في إطار انتهاكات إسرائيل المستمرة لسيادة سورية.

ويُذكر أن الجيش الإسرائيلي ينتهك السيادة السورية بوتيرة شبه يومية، لا سيما في الجنوب، عبر القصف وتوغلات يتخللها نصب حواجز، وتفتيش المارة، ومداهمة منازل، واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.