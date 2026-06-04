سورية تسهل زيارة 32 موقعا... الأمم المتحدة: تقدم كبير في القضاء على الأسلحة الكيميائية

سلمت سورية أكثر من 60 ألف وثيقة مرتبطة بالبرنامج الكيميائي لنظام بشار الأسد المخلوع، وسهلت لفرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زيارة 32 موقعا مشتبها به، فيما أعلنت الأمم المتحدة عن تقدم كبير في القضاء على الأسلحة الكيميائية في سورية.

قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، الخميس، إن بلاده سلمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما يزيد على 60 ألف وثيقة مرتبطة بالبرنامج الكيميائي للنظام المخلوع، وسهلت لفرقها زيارة 32 موقعا مشتبها به.

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جاء ذلك في كلمة خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي ملف السلاح الكيميائي، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وفي أيار/ مايو الماضي، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تحقيق تقدم جديد في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية المرتبطة بحقبة النظام المخلوع، وذلك بعد العثور على كميات من الذخائر والمواد والمعدات الخاصة بالتصنيع والتخزين، وتأمينها تمهيدا لإتلافها.

وفي سلسلة تدوينات عبر منصة شركة "إكس"، قال الشيباني حينها، إن "الفرق الوطنية المختصة نجحت في العثور على ذخائر ومواد تدخل في التصنيع ومعدات مزج وتخزين، جرى تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيدا لتدميرها".

ووفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نفذت قوات الأسد، 217 هجوما كيميائيا منذ بدء الثورة في 2011.

وأوضح علبي، أن جهود الفرق السورية توجت في الفترة الأخيرة بتحديد وتأمين صواريخ وذخائر كيميائية مرتبطة بالبرنامج الكيميائي للنظام البائد.

وأشار إلى أن تلك الفرق شاركت فيها وزارات الداخلية والدفاع والطوارئ والصحة والخارجية.

واعتبر علبي، أن جهود هذه الفرق شكلت "منعطفا حاسما في الكشف عن برنامج الأسد الكيميائي، وقفزة كبيرة في مسار المساءلة".

وذكر أن سورية "يسّرت لفرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبه بها، وسلمتها ما يزيد على 60 ألف وثيقة من البرنامج الكيميائي للنظام البائد".

ولفت علبي، إلى أن السلطات السورية اعتقلت عددا من الأشخاص الذين عملوا ضمن البرنامج الكيميائي الموروث، وذلك في إطار تحقيق العدالة والمساءلة.

وأكد أن بلاده عانت من الأسلحة الكيميائية على مدار أكثر من 12 عاما، وأنها "عازمة اليوم على التخلص من هذا الإرث".

وارتكب نظام الأسد مجزرة كيميائية كبرى في منطقة الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، في 21 آب/ أغسطس 2013، أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني، بينهم مئات الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 10 آلاف مدني.

وعقب الهجوم، انضم النظام السوري المخلوع إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 13 أيلول/ سبتمبر 2013. وفي الشهر نفسه، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2118 المتعلق بأسلحة سورية الكيميائية.

وشكلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة بعثة تفتيش مشتركة بشأن الأسلحة الكيميائية في سورية.

وأعلنت المنظمة انتهاء مهمة البعثة في سورية في 19 آب/ أغسطس 2014، بعد تدمير مخزون النظام المعلن من الأسلحة الكيميائية.

لكن اتضح لاحقا، أن التدمير اقتصر على المواقع التي أبلغ نظام الأسد بوجودها، إذ ارتكبت قواته لاحقا عددا كبيرا من الهجمات بغازي الكلور والسارين في مدن عدة، أبرزها حلب.

وفي 21 نيسان/ أبريل 2021، قررت الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعليق بعض حقوق عضوية سورية بالمنظمة.

وجاء القرار بعد أن أثبتت المنظمة استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات وقعت ببلدة اللطامنة في محافظة حماة في آذار/ مارس 2017، ومدينة سراقب في محافظة إدلب في شباط/ فبراير 2018.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، أعادت سورية تفعيل بعثتها الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي الهولندية، وعينت وزارة خارجيتها محمد كتوب، ممثلا دائما لها.

الأمم المتحدة: تقدم كبير في القضاء على الأسلحة الكيميائية بسورية

أعلنت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، إحراز تقدم كبير في الجهود الرامية إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية في سورية.

وأشارت ناكاميتسو، إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل العمل مع الحكومة السورية لتحديد وإزالة أي عناصر متبقية من برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السابق.

وقالت إن تقدما كبيرا قد تحقق في الجهود الرامية إلى القضاء على ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية بسورية.

وأكدت الممثلة السامية أهمية التعاون مع سورية في هذا الإطار. ودعت أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم لاستكمال الجهود الرامية إلى تخليص سورية من جميع الأسلحة الكيميائية.