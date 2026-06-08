سورية: تمديد إغلاق الأجواء الجنوبية وتعليق رحلات مطار دمشق

تمديد إغلاق الأجواء في جنوب سورية، بالإضافة إلى تعليق الرحلات من وإلى مطار دمشق إثر التطورات الإقليمية والتصعيد بين إسرائيل وإيران.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، تمديد إغلاق الممرات الجوية الجنوبية، واستمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق حتى ساعة متأخرة من ليل الإثنين - الثلاثاء، إثر التطورات الإقليمية الأخيرة والتصعيد بين إسرائيل وإيران.

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وقالت الهيئة في بيان، إنها "تعلن تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإغلاق الممرات الجوية الجنوبية للجمهورية العربية السورية، واستمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي حتى الساعة 23:00 من اليوم الإثنين".

وأضافت "يأتي هذا التمديد في ضوء المتابعة المستمرة للتطورات الإقليمية وتقييمها من قبل اللجنة المختصة بإدارة المخاطر، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن الجوي وفق المعايير الدولية المعتمدة".

فيما أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية تعديل مسار رحلاتها إلى مطار حلب شمالي البلاد.

ووفق ما أوردته قناة "الإخبارية السورية"، فقد أفادت المؤسسة بأن "الإغلاق المؤقت للممرات الجوية الجنوبية في الجمهورية العربية السورية حرصا على سلامة المسافرين في ظل الوضع الأمني الراهن".

وأشارت إلى تعديل مسار رحلة دمشق - دبي لتصبح حلب - دبي ورحلة جدة - دمشق لتصبح جدة - حلب والمقررتين بتاريخ 8 حزيران/ يونيو الجاري.

وأوضحت أنها "تتابع المستجدات والتقييمات التشغيلية بشكل مستمر وسيتم إبلاغ المسافرين بأي تحديثات أو تغييرات تطرأ على الرحلات والحجوزات وفقا للتطورات الراهنة".

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، الأحد، إغلاقا مؤقتا للممرات الجوية الجنوبية للبلاد، وتعليق عمليات مطار دمشق الدولي "في ضوء التطورات الأخيرة" بعد هجمات صاروخية إيرانية نحو إسرائيل.

وقالت الهيئة إنها تعلن "إغلاق الممرات الجوية الجنوبية للجمهورية العربية السورية بشكل مؤقت لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعة 23:00 (بالتوقيت المحلي) من مساء الأحد وحتى الساعة 11:00 (بالتوقيت المحلي) من صباح يوم الإثنين".

ورغم تحذير إيران من أي استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، أشعلت إسرائيل المنطقة مجددا مساء الأحد بشنها غارة على الضاحية خلّفت شهيدين و11 جريحا، وادعت أنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابع لحزب الله.

وبالفعل، بدأت طهران مساء الأحد تنفيذ موجات من هجمات صاروخية على إسرائيل، التي أعلنت بعدها أن مقاتلاتها قصفت أهداف عسكرية غرب ووسط إيران.

ومنذ 8 نيسان/ أبريل الماضي، تسود هدنة بين طهران وواشنطن، بعد حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي، وخلّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران.