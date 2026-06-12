يشير قرار وزارة الخارجية الأميركية بإزالة سورية من قائمة الدول غير المتعاونة بشكل كامل مع جهود مكافحة الإرهاب إلى تطور سياسي وأمني جديد يتجاوز في حيثياته الإطار الإجرائي أو الإداري المتعلق بتحديث قوائم التصنيف الأميركية، ويعكس في الوقت نفسه تغيرًا تدريجيًا في الكيفية التي تنظر بها واشنطن إلى موقع سورية ووظيفتها المحتملة داخل الترتيبات الإقليمية الجديدة التي بدأت تتشكل في المشرق العربي منذ سقوط نظام الأسد وصعود الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع. وترتبط القضية عمومًا بمسار أوسع من إعادة تعريف العلاقة بين دمشق وواشنطن، وبإعادة تقييم أميركية شاملة للدور الذي يمكن أن تؤديه سورية في ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وإعادة رسم التوازنات على امتداد بلاد الشام، وليس بخروج سورية من إحدى القوائم الأميركية ودخولها في أخرى، أو حتى خروجها من القائمة الأهم، وهي العقوبات الأميركية الكلاسيكية على البلاد.

لهذه الخطوة خصوصية عند النظر إلى الفارق بين قائمة الدول غير المتعاونة مع جهود مكافحة الإرهاب (التي تضم الآن فقط إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا) وقائمة الدول الراعية للإرهاب؛ إذ إن القائمة الأولى ترتبط بصورة أساسية بمستوى التعاون الأمني والعسكري والاستخباراتي بين الولايات المتحدة والدول المعنية، وتنعكس آثارها على مجالات مبيعات الأسلحة والخدمات الدفاعية وبرامج التنسيق الأمني والشراكات الاستراتيجية الأمنية والحربية وخطط التمويل لمحاربة تنظيمات مثل "داعش"، في حين تمثل قائمة الدول الراعية للإرهاب إحدى أكثر أدوات السياسة الخارجية الأميركية تأثيرًا على المستوى القانوني والمالي والاقتصادي، نظرًا لما يترتب عليها من قيود واسعة تشمل الاستثمارات والتمويل الدولي والعلاقات المصرفية والتعاملات الاقتصادية الحساسة. ومن هنا تبدو سورية اليوم في مرحلة انتقالية بين موقع الدولة التي نجحت في إقناع المؤسسات الأميركية بأنها باتت شريكًا قابلًا للتعامل معه في ملفات مكافحة الإرهاب، وموقع الدولة التي ما تزال تخضع لمراجعة سياسية وقانونية تتعلق بطبيعة دورها الإقليمي المستقبلي ومدى توافق سياساتها مع أولويات الأمن القومي الأميركي.

ويبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اختارت اتباع مقاربة تدريجية تقوم على تقديم حوافز سياسية واقتصادية متدرجة مقابل خطوات سورية مقابلة في الملفات التي تهم واشنطن؛ إذ إنه منذ عام 2025 شهدت العلاقة بين الطرفين سلسلة من الإجراءات التي شملت تخفيفًا لعدد من العقوبات الاقتصادية، وإشارات أميركية متزايدة إلى دعم اندماج سورية في الأطر الإقليمية الجديدة، إضافة إلى فتح قنوات تواصل سياسية وأمنية كانت شبه مجمدة خلال السنوات الماضية. وتكشف هذه الإجراءات عن وجود تصور أميركي يقوم على إعادة دمج سورية تدريجيًا في البيئة الإقليمية التي تقودها الولايات المتحدة وشركاؤها العرب، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بورقة قائمة الدول الراعية للإرهاب (سورية مدرجة على لائحة عقوباتها منذ 1979)، باعتبارها أداة تأثير تسمح لواشنطن بإدارة عملية التحول السوري ومتابعة اتجاهاتها المستقبلية.

ويكتسب هذا المسار أهمية إضافية في ضوء قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توسيع صلاحيات توم باراك وتعيينه مبعوثًا رئاسيًا خاصًا إلى سورية والعراق، وهو قرار يعكس طبيعة الرؤية الأميركية الجديدة للمنطقة بوصفها مساحة جيوسياسية مترابطة تمتد من العراق إلى سورية ولبنان، أكثر مما يعكس التعامل مع كل ملف بصورة منفصلة. فباراك يُعد من الشخصيات الأقرب إلى ترامب سياسيًا وشخصيًا، وقد ارتبط اسمه خلال الأشهر الماضية بمعظم التحولات التي شهدتها السياسة الأميركية تجاه دمشق، بدءًا من تخفيف العقوبات وفتح قنوات التواصل مع القيادة السورية الجديدة، وصولًا إلى الدفع باتجاه إعادة دمج سورية في المنظومة الإقليمية والدولية. ويشير الجمع بين ملفات سورية والعراق ولبنان تحت إشراف مسؤول واحد إلى أن واشنطن باتت تنظر إلى هذه الجغرافيا باعتبارها ساحة مركزية لإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية، خصوصًا في ظل تراجع النفوذ الإيراني وإعادة تعريف الأدوار السياسية والأمنية للقوى الفاعلة في المشرق العربي. ويتجاوز دور باراك حدود إدارة العلاقات الثنائية مع دمشق ليصبح جزءًا من مشروع أميركي أوسع يسعى إلى توظيف موقع سورية الجغرافي وقدراتها الأمنية في منظومة إقليمية جديدة ترتبط بملفات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود وإدارة التوازنات في لبنان والعراق، وهو ما يفسر تزامن تعيينه مع الخطوات الأميركية الأخرى المتعلقة بإعادة تأهيل سورية دبلوماسيًا، ومع التصريحات المتكررة الصادرة عن ترامب ومسؤولين أميركيين حول إمكانية اضطلاع دمشق بدور أكبر في الحد من نفوذ حزب الله وإعادة تشكيل البيئة الأمنية في بلاد الشام خلال المرحلة المقبلة.

وتزداد أهمية هذا التحول عند ربطه بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس ترامب بشأن حزب الله ولبنان وسورية، والتي حملت للمرة الأولى مؤشرات واضحة إلى أن الإدارة الأميركية بدأت تتعامل مع دمشق بوصفها جزءًا من الحلول الأمنية التي تسعى إلى صياغتها في المنطقة. فالإشادة التي وجهها ترامب للقيادة السورية الجديدة، وحديثه عن إمكانية مساهمة سورية في الجهود الرامية إلى إضعاف حزب الله وتقليص قدراته العسكرية، يعكسان تحولًا جوهريًا في الرؤية الأميركية للموقع السوري. وعلى امتداد عقود طويلة ارتبط اسم سورية في الأدبيات السياسية والأمنية الأميركية بوصفها أحد المكونات الأساسية للمحور الذي يضم إيران وحزب الله، بينما يجري تداولها اليوم داخل الخطاب الأميركي بوصفها طرفًا يمكن أن يسهم في إعادة تشكيل التوازنات ذاتها التي قامت عليها تلك المعادلة الإقليمية لعقود.

ومن الناحية العملية، وفي الحالة الكلاسيكية لهكذا نقاش، تأتي أهمية سورية هنا من موقعها الجغرافي وقدرتها على التأثير في شبكة العلاقات والطرق البرية التي تربط لبنان بعمقه الإقليمي؛ إذ إن الحدود السورية اللبنانية تمثل إحدى أهم المساحات التي تتقاطع فيها الحسابات الأمنية والعسكرية المرتبطة بحزب الله والمؤثرة على السياسة اللبنانية الداخلية والخارجية، كما أن الأراضي السورية شكلت تاريخيًا جزءًا من البيئة اللوجستية والاستراتيجية التي استفاد منها الحزب في حركته الإقليمية. ولهذا السبب تنظر واشنطن إلى أي مستوى من التعاون السوري في مجال مراقبة الحدود أو تبادل المعلومات الأمنية أو إعادة تنظيم حركة العبور بين البلدين باعتباره عنصرًا مؤثرًا في إعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية المحيطة بالحزب، خاصة في ظل التغيرات السياسية التي شهدتها سورية خلال العامين الماضيين.

ويتجاوز الأمر البعد الأمني المباشر ليصل إلى مستوى التأثير السياسي والاستراتيجي الأوسع؛ فمجرد انتقال سورية من موقع الحليف التقليدي لإيران وحزب الله إلى موقع أكثر قربًا من المنظومة الإقليمية المدعومة أميركيًا يحمل انعكاسات تتعلق بموازين القوى في المشرق العربي بأكمله؛ على اعتبار أن العلاقات الإقليمية لا تُقاس فقط بحجم التنسيق العسكري أو الأمني، وإنما أيضًا باتجاهات الاصطفاف السياسي والقدرة على توفير العمق الاستراتيجي والدعم الدبلوماسي والبيئة الجغرافية المناسبة للحركة. وهنا تكتسب الحيادية السورية الجديدة، أو الانخراط السوري المتدرج في ترتيبات أمنية تقودها واشنطن، أهمية تتجاوز أي إجراءات ميدانية مباشرة، نظرًا لما يمكن أن تتركه من أثر طويل المدى على شكل التحالفات الإقليمية وعلى قدرة الفاعلين المختلفين على الحركة داخل المجال السوري واللبناني.

ويمكن فهم التقديرات المتزايدة التي تتحدث عن اقتراب رفع اسم سورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب باعتباره جزءًا من عملية سياسية أكبر تهدف إلى إعادة إنتاج الدور السوري داخل النظام الإقليمي الجديد؛ لكون المسألة ترتبط بمجموعة واسعة من الاعتبارات السياسية والأمنية والاستراتيجية التي تشمل مستقبل العلاقة مع إيران، وطبيعة التعاون في مكافحة التنظيمات المسلحة العابرة للحدود، ودور سورية في ضبط الحدود الإقليمية، وموقعها ضمن منظومة الترتيبات الأمنية التي تعمل الولايات المتحدة على ترسيخها في الشرق الأوسط. ولذلك يبدو أن النقاش الحقيقي لا يدور حول قوائم التصنيف الأميركية بحد ذاتها، وإنما حول طبيعة سورية التي تسعى واشنطن إلى بنائها وتشجيعها خلال السنوات المقبلة؛ سورية مندمجة في البيئة الإقليمية الجديدة، وقادرة على لعب دور أمني وسياسي يتقاطع مع المصالح الأميركية، ومؤهلة للحصول على اعتراف دولي أوسع مقابل استمرار هذا المسار وتعميقه.

ومن هذا المنظور، يمثل القرار الأميركي الأخير مؤشرًا على انتقال سورية من مرحلة الاختبار الأولي إلى مرحلة أكثر تقدمًا من إعادة التأهيل السياسي والأمني والدبلوماسي، كما يعكس تحولًا أعمق في التفكير الاستراتيجي الأميركي تجاه بلاد الشام عمومًا، في ظل حديث دولي عن خطط ربط آسيا بأوروبا والخليج العربي بتركيا عبر بلاد الشام. فالقضية لم تعد فعليًا ترتبط بإدارة آثار الحرب السورية أو التعامل مع تداعيات سقوط نظام الأسد، بقدر ما هي مرتبطة بإعادة توزيع الأدوار الإقليمية وتحديد القوى القادرة على المساهمة في تشكيل النظام الإقليمي الجديد. وفي قلب هذه العملية تظهر سورية بوصفها ساحة لإعادة التموضع الجيوسياسي، وبكونها أيضًا أحد المفاتيح التي ترى واشنطن أنها قد تساعد في إدارة ملفات معقدة تتصل بلبنان وحزب الله وإيران والأمن الإقليمي بصورة عامة خلال المرحلة المقبلة.