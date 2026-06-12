سورية: قوات إسرائيلية تتوغل في قريتين بريف القنيطرة وتفتش منازل

توغلت قوات إسرائيلية في قريتين بريف القنيطرة جنوبي سورية، وفتشت منازل فيها دون تسجيل أي حالة اعتقال، مع استمرار انتهاكاتها وتوغلاتها لأراضي جنوبي سورية.

توغلت قوات إسرائيلية، مساء الجمعة، في بلدة كودنة بريف محافظة القنيطرة جنوبي سورية، وفتشت منازل فيها، في اعتداء جديد بالأراضي السورية.

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وأفاد تقرير سوري، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، وأجرت عمليات تفتيش للمنازل".

وبحسب مصدر صحافي، فإن القوات قامت بمداهمة وتفتيش عدة منازل للمدنيين داخل البلدة، دون تسجيل أي حالة اعتقال.

وأضاف، أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت في قرية عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي، حيث توقفت لوقت قصير قبل أن تنسحب من المنطقة.

وكانت قوة إسرائيلية قد توغلت الأربعاء الماضي غربي قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، واعتدت على عدد من المدنيين قبل انسحابها من المنطقة؛ بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وبشكل شبه يومي، ينتهك الجيش الإسرائيلي سيادة سورية، لا سيما في الجنوب، عبر القصف والتوغلات التي يتخللها نصب حواجز وتفتيش مارة ومداهمة منازل واعتقال مدنيين، بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وعقب إسقاط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، فيما أكدت دمشق التزامها بالاتفاقية.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، نفذت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سورية، أسفرت عن استشهاد مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.