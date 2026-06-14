سورية.. الأمن يقبض على متورط بجرائم حرب في عهد الأسد

اعتقلت السلطات السورية المجرم عبد الإله إسماعيل الحمد، وأثبتت التحقيقات توليه تشكيلات عسكرية، وارتكابه جرائم حرب خلال خدمة النظام السابق، واشتراكه في تعذيب مدنيين أدى إلى موتهم.

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم، الأحد، إلقاء القبض على عبد الإله إسماعيل الحمد، المتورط بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة في عهد نظام بشار الأسد المخلوع.

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وقالت الوزارة في بيان، إن "قوى الأمن الداخلي تمكنت من إلقاء القبض على المجرم عبد الإله إسماعيل الحمد، لتورطه في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة إبان حكم النظام البائد".

وأضافت أن التحقيقات أثبتت توليه قيادة تشكيل عسكري، ومشاركته في عمليات عسكرية بعدة محافظات سورية خلال السنوات الماضية.

كما خلصت التحقيقات إلى "إدارته مقار أمنية متورطة بجرائم الخطف وتجارة المخدرات"، بالإضافة إلى "عمليات تعذيب بحق المدنيين أفضت إلى الموت".

وأوضحت الوزارة أن عملية الاعتقال جاءت "بعد رصد ومتابعة دقيقة، أحبطت محاولته التواري للتخفي من المحاسبة".

وأفادت باستمرار الجهات المختصة في استكمال الإجراءات القانونية بحقه، تمهيدا لإحالته إلى القضاء "لينال جزاءه العادل"، وفقا للبيان.