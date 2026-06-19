يمكن النظر إلى حالة الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار على أنها عامل ضغط سياسي قابل للتوظيف في مسارات متعددة؛ إذ قد تسعى بعض الأطراف إلى تقديم هذا الواقع كحالة طارئة تستدعي استمرار ترتيبات الدعم الخارجي وتوسيع قنوات التمويل والمساعدة الدولية

تفرض المرحلة التي تمر بها سورية اليوم تحديًا أمنيًا معقدًا يتجاوز مسألة ملاحقة أفراد متهمين بالارتباط بالنظام السابق أو المشاركة في انتهاكات خلال سنوات الحرب، إذ يتمثل التحدي الحقيقي في قدرة السلطة الجديدة على بناء احتكار شرعي للقوة، وعلى تحويل الأمن من حالة شعبية وانفعالية مرتبطة بذاكرة الحرب إلى وظيفة مؤسّساتية تخضع للقانون والإجراءات الرسمية. نقول هذا في حال أن الدول الخارجة من النزاعات تواجه دائمًا معضلة الانتقال من منطق/عقلية "الثورة" إلى منطق "الدولة"، ومن منطق الحشد والتعبئة إلى منطق المؤسسات، ومن منطق الشبهة العامة إلى منطق المسؤولية الفردية.

تبرز هذه المعضلة بصورة واضحة عندما تتجه مجموعات من أنصار السلطة أو أفراد محسوبين على الإدارة الجديدة نحو أحياء أو قرى بعينها تحت عناوين أمنية مختلفة، تبدأ بالمحاسبة إلى الانتقام والقتل إلى التهجير والإحلال؛ لا سيما أن محاولة اقتحام أحياء سكنية أو محاصرتها أو تنفيذ عمليات تفتيش شعبية تثير أسئلة تتجاوز هوية الأشخاص المستهدفين، لتصل إلى جوهر مفهوم الدولة نفسه؛ على اعتبار أن الأمن في أي دولة لا يقاس فقط بعدد المطلوبين الذين يجري توقيفهم، وإنما يقاس أيضًا بالجهة التي تنفذ العملية، وبالأساس القانوني الذي تستند إليه، وبقدرة المؤسسات على فرض الانضباط على مناصريها قبل خصومها.

من هذه الزاوية، تكتسب المشاهد التي تتكرر حول بعض المناطق حساسية خاصة؛ لا سيما أنه عندما يحاول أنصار السلطة اقتحام أحياء أو التجمع عند مداخلها في الوقت الذي تنتشر فيه سيارات الأمن العام والقوات الرسمية داخل المنطقة نفسها، يظهر تناقض أمني بالغ الأهمية. فوجود الأجهزة الرسمية يفترض أن يعني أن الدولة تتولى إدارة الملف الأمني بصورة مباشرة. أما استمرار الحشود الشعبية في محاولة التدخل أو الضغط أو المشاركة في عمليات الملاحقة، فيعكس وجود فراغ بين السلطة القانونية والسلطة الفعلية على الأرض. وتتحول القضية هنا من مجرد حادثة محلية إلى مؤشر يتعلق بمدى قدرة الدولة على ضبط المجال الأمني ومنع تعدد مراكز القوة.

وتتمثل إحدى أخطر المشكلات الأمنية في انتقال الاشتباه من الأفراد إلى البيئات الاجتماعية؛ فتنظر بعض الخطابات السياسية والإعلامية وخطابات منابر المساجد الموجهة ضد أحياء معينة إلى هذه الأحياء بصفتها "حاضنة للنظام السابق"، أو إلى مناطق بعينها بوصفها امتدادًا أمنيًا للنظام، أو إلى جماعات اجتماعية كاملة على أنها خزانات بشرية محتملة للتهديد. وتنتج هذه المقاربة بيئة أمنية شديدة الخطورة لأنها تدفع المؤسسات إلى مراقبة جماعات واسعة بدلًا من التركيز على أفراد محددين. وتستهلك الموارد الأمنية في ملاحقة دوائر اجتماعية كاملة بدلًا من بناء ملفات دقيقة تستند إلى الأدلة والتحقيقات.

وتزداد خطورة هذا المسار في حالة أحياء مثل المزة 86 أو عش الورور أو غيرها من المناطق التي تشكلت تاريخيًا نتيجة الهجرة الداخلية والتحولات الاقتصادية والسكن منخفض الكلفة. فقد استقبلت هذه المناطق سكانًا من خلفيات متعددة، وضمت عائلات تنتمي إلى طوائف ومناطق مختلفة (بالرغم من أن المكون الأساسي هو مكوّن من الطائفة العلوية)، وتداخلت فيها الانتماءات الاجتماعية بصورة تجعل أي تصنيف سياسي شامل لها أقرب إلى التبسيط منه إلى الواقع. وعندما يجري التعامل مع هذه المناطق بوصفها كتلًا أمنية متجانسة، تنتقل الدولة من العمل الاستخباراتي الدقيق لرصد فلول نظام الأسد إلى إدارة الانطباعات والصور النمطية، وهو ما يشبه الانتقال من أعلى إلى أسفل أو انحدارًا في مسار العمل الأمني.

الآن، من منظور أمني بحت، تمثل هذه المقاربة خطرًا مباشرًا على كفاءة الأجهزة نفسها؛ على اعتبار أن الأجهزة الناجحة تعتمد على المعلومات الدقيقة والتحقيقات المتخصصة والتمييز بين المشتبه بهم وغير المشتبه بهم والوثائق والأدلة البصرية (فيديوهات وصور ومراسلات). أما عندما تتوسع دائرة الاشتباه لتشمل أحياء وقرى ومجتمعات كاملة، فإن حجم الفوضى الأمنية يصبح أكبر من حجم المعلومات المفيدة، وتفقد المؤسسات قدرتها على التمييز بين التهديد الحقيقي والتهديد المتخيل، وتزداد احتمالات الخطأ وسوء التقدير.

وتبرز هنا قضية "المخبرين" أو "كتبة التقارير" لصالح أجهزة نظام الأسد، باعتبارها واحدة من أكثر الملفات حساسية في مرحلة ما بعد الحرب؛ على اعتبار أن سنوات الصراع الطويلة أنتجت شبكات معقدة من العلاقات والخصومات والاتهامات المتبادلة. واحتفظ كثير من السوريين بذكريات شخصية مؤلمة مرتبطة بالاعتقال، أو الملاحقة، أو الوشاية، أو التعاون مع الأجهزة الأمنية. وتدفع هذه الذاكرة الجماعية بعض الأفراد إلى تقديم اتهامات ضد أشخاص، أو عائلات، أو جيران باعتبارهم مخبرين، أو متعاونين مع النظام السابق؛ وتتحول هذه الاتهامات بسرعة إلى مادة للتعبئة الشعبية عندما تغيب المعايير القانونية الواضحة؛ أي بمعنى أن أي شخص لديه إشكال شخصي مع شخص آخر بإمكانه أن يطلق شائعة عنه أنه "مخبر" أو "فلول"، ويتجمع حوله الناس ضمن مسار انتقام جماعي بعيد عن العدالة التي تسعى الحكومة الجديدة لتطبيقها. وتنشأ هنا معضلة أمنية خطيرة. فكلما اتسعت دائرة الاتهامات غير المثبتة، ازدادت قدرة الجهات المختلفة على استخدام الملف الأمني لتصفية الحسابات الخاصة، وتدخل الأجهزة الأمنية في دوامة من البلاغات المتناقضة والروايات المتعارضة والخصومات الشخصية، ويؤدي ذلك بالمحصلة إلى تآكل الثقة العامة بنتائج التحقيقات، وإلى تحويل الأمن من أداة لحماية المجتمع إلى ساحة للصراع الاجتماعي. تتجاوز المخاطر الجانب القانوني لتصل إلى قضية الاستقرار الوطني نفسه. فكل مجتمع يشعر بأنه مستهدف جماعيًا يبدأ بالبحث عن أدوات حماية خاصة به. وتلجأ المجموعات السكانية تحت الضغط إلى تعزيز شبكات التضامن المحلية والطائفية والعائلية. وتضعف الثقة بالدولة تدريجيًا لصالح الثقة بالجماعة أو المنطقة أو الطائفة. وتنتج هذه العملية بيئة أمنية هشة، لأن الدولة تفقد موقعها كمرجعية جامعة وتتحول إلى طرف في نظر بعض السكان بدلًا من أن تكون حكمًا بينهم.

تكشف تجارب العديد من الدول الخارجة من الحروب أن أخطر التهديدات الأمنية لا تنشأ من بقايا النظام السابق وحدها، وإنما تنشأ أيضًا من الشعور الجماعي بالخوف والتهميش والاستهداف. فالشعور بانعدام مسار عدالة انتقالية واضح يمثل في كثير من الأحيان وقودًا أكثر استدامة من السلاح نفسه. وتدفع السياسات التي توسع دائرة الاشتباه بعض الفئات إلى الانكفاء على ذاتها، أو إلى البحث عن حماية خارج إطار الدولة، أو إلى تبني روايات مضادة تزيد من حدة الانقسام الاجتماعي. ولهذا السبب يرتبط الأمن المستدام ببناء الشرعية أكثر من ارتباطه بتوسيع الملاحقات. فتعزز الشرعية قدرة الدولة على الحصول على المعلومات والتعاون المجتمعي والقبول الشعبي. وتنتج الشرعية عندما يثق المواطن بأن القانون يطبق على الجميع وفق معايير واحدة، وأن الاتهام يحتاج إلى دليل، وأن العقوبة تصدر عن القضاء، وأن القوة تستخدم حصرًا عبر المؤسسات الرسمية. وتمنح هذه الثقة الأجهزة الأمنية قدرة أكبر على العمل من أي إجراءات استثنائية أو حملات شعبية أو عمليات ضغط جماهيري.

يشكّل استمرار الفلتان الأمني وتعدد مراكز القرار خارج الإطار المؤسسي تهديدًا مباشرًا لمسار الاستقرار والاستثمار، لأن الأمن في المراحل الانتقالية يعتمد على وضوح السلطة القانونية وانضباط أدوات التنفيذ. ويتراجع منسوب الثقة بالدولة عمومًا عندما تتوسع التحركات غير المنضبطة والاقتحامات غير الرسمية، وتتصاعد حالة عدم اليقين لدى السكان والمستثمرين على حد سواء. ويقود هذا المناخ إلى انكماش اقتصادي تدريجي، إذ يتعامل رأس المال مع الاستقرار كشرط أساسي قبل الدخول أو التوسع أو إعادة الاستثمار، فتتراجع فرص التمويل وتتباطأ مشاريع إعادة الإعمار، وتتحول الأولويات من الإنتاج والتنمية إلى تقليل المخاطر وتأمين الموجودات، ما يضعف دورة التعافي الاقتصادي ويؤخر استعادة النشاط الطبيعي للاقتصاد.

ومن ناحية أخرى، يمكن النظر إلى حالة الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار على أنها عامل ضغط سياسي قابل للتوظيف في مسارات متعددة؛ إذ قد تسعى بعض الأطراف إلى تقديم هذا الواقع كحالة طارئة تستدعي استمرار ترتيبات الدعم الخارجي وتوسيع قنوات التمويل والمساعدة الدولية، بحجة أن البنية الأمنية والمؤسساتية لا تزال غير قادرة على إدارة المرحلة بصورة مستقلة. وفي المقابل، قد يُستخدم هذا المناخ نفسه كذريعة للحد من الانخراط في ترتيبات أمنية أو عسكرية أوسع من قدرة الدولة الفعلية، أو لتبرير تجنب الدخول في التزامات إقليمية معقدة تتجاوز إمكانات الواقع السوري الحالي (كما الحال في مسألة الدخول في حرب ضد حزب الله). وفي كلتا الحالتين، تتحول حالة عدم الاستقرار من مجرد تحدٍ داخلي إلى أداة في هندسة السياسات، حيث يجري توظيفها لإعادة تعريف الأولويات بين الاعتماد على الخارج من جهة، وضبط سقف التوسع في الالتزامات الأمنية من جهة أخرى.

على العموم، وضمن محددات كثيرة أخرى، تحدد طريقة إدارة هذا الملف شكل الدولة السورية المقبلة؛ فإما أن تنجح السلطة في ترسيخ احتكارها القانوني للقوة، وحصر الملاحقات ضمن مؤسسات التحقيق والقضاء والأمن الرسمي، وفصل المسؤولية الفردية عن الانتماءات الجماعية، وإما أن تتوسع مساحات التدخل الشعبي والاتهامات المفتوحة والتصنيفات المناطقية والطائفية، فتتحول الملفات الأمنية إلى امتداد للصراع الأهلي بأدوات جديدة. وهنا تصبح القضية أبعد من مجرد اعتقال مطلوب أو ملاحقة متهم، لتتحول إلى معركة تتعلق بمستقبل الدولة نفسها وبقدرتها على إنتاج الأمن عبر القانون بدلًا من إنتاجه عبر الحشود والانفعالات والذاكرة المتراكمة للحرب، وتتحول إلى حرب أهلية معالمها حقيقية.