"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل جنديين في سورية

قتل جنديان سوريان جراء هجوم وقع قرب مدينة منبج في محافظة حلب شمال شرق البلاد، وقد أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي لاحقا مسؤوليته عنه.

أعلن تنظيم ​"داعش" الإرهابي، السبت، مسؤوليته ‌عن هجوم وقع قرب مدينة منبج في محافظة حلب شمال شرق سورية، وهو هجوم ​قالت وزارة الدفاع السورية إنه ​أسفر عن مقتل جنديين.

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وأعلن التنظيم مسؤوليته ⁠عن الهجوم في بيان نشره على ​قناته على تطبيق "تليغرام".

وقالت وزارة الدفاع السورية في وقت سابق السبت، إن جنديين ​قتلا في هجوم شنه مسلحون ​مجهولون قرب منبج، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" في المنطقة الشرقية، بعد عملية أمنية دقيقة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، على خلفية تورطه في أنشطة متعلقة بتصنيع واستخدام عبوات ناسفة ضمن عمليات إرهابية سابقة.

ويأتي ‌الهجوم ⁠في خضم سلسلة من الهجمات التي تبناها تنظيم "داعش" منذ شباط/ فبراير عندما أعلن التنظيم ما وصفها ​بأنها مرحلة ​جديدة من ⁠العمليات ضد حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع.

وتقول مصادر عسكرية وأمنية ​سورية، إن الحكومة توسع نطاق ​سيطرتها ⁠على أجزاء من شمال سورية وشرقها، فيما بدأت القوات الأميركية الانسحاب من ⁠بعض ​المواقع في شمال شرق ​البلاد.

وتشهد بعض المناطق السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، حوادث أمنية مرتبطة بنشاط مسلحين مجهولين، فيما تؤكد السلطات سعيها إلى تعزيز الاستقرار وضبط الأوضاع في مختلف المحافظات.

كما تعمل الإدارة السورية على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة بين 2011 و2024.