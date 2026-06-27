سورية: توغل إسرائيلي بريف القنيطرة تضمن اقتحام منزل وتفتيش المارة

أعلنت وكالة الأنباء السورية عن انتهاك إسرائيلي جديد تمثّل في توغّل قوة عسكرية في قرية عين العيد في ريف القنيطرة، وشمل التوغّل تفتيش مواطنين سوريّين، واقتحام أحد المنازل وتفتيشه.

توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي، السبت، في ريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سورية، وفتشت المارة وأحد المنازل، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

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وقالت الوكالة إن "قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم في قرية عين العيد، بريف القنيطرة الجنوبي".

وأضافت أن القوة "نصبت حاجزا عسكريا، وفتشت المارة، كما فتشت أحد منازل الأهالي".

وأشارت الوكالة إلى أن قوة إسرائيلية أخرى مؤلفة من 4 آليات عسكرية سبق أن توغلت، الجمعة، في قرية عين الزيوان بريف القنيطرة الجنوبي، وداهمت منزل أحد الأشخاص واعتقلته، قبل أن تنسحب من المنطقة.

ويعدّ هذا التوغل تكرارا للانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سورية، التي تتكرر بوتيرة شبه يومية في جنوب البلاد، وشملت مداهمات وتفتيشا للمنازل، ونصب حواجز، واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.