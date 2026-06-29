قوة إسرائيلية تتوغل في ريف درعا وتطلق النار تجاه منازل المدنيين

قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط قرية معرية بريف درعا الغربي وأطلقت النار تجاه منازل المدنيين، بعد ساعات من انسحاب قوات الاحتلال من أطراف قرية عابدين وتلة المغر عقب قصف وتوغل دفعا عائلات إلى النزوح.

توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، في محيط قرية معرية بريف درعا الغربي، جنوبي سورية، وأطلقت النار تجاه منازل المدنيين والأحياء السكنية، في امتداد لسلسلة توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة في المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

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وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن "قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في سرية الهاون قرب قرية معرية بريف درعا الغربي وتطلق النار تجاه منازل المدنيين". ونقلت مصادر سورية أن القوة المتوغلة مؤلفة من نحو 20 عنصرا، وأن إطلاق النار باتجاه المنازل والأحياء السكنية جرى بشكل متقطع.

ويأتي التوغل الجديد بعد ساعات من انسحاب قوات الاحتلال من تلة المغر وأطراف قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، باتجاه الأراضي السورية المحتلة وثكنة الجزيرة القريبة من قرية معرية، عقب تصعيد عسكري وُصف بأنه الأوسع في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وساد هدوء حذر في قرية عابدين، صباح الإثنين، بعد انسحاب قوات الاحتلال، في حين استمر تحليق الطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء المنطقة، بالتزامن مع انتشار عناصر الشرطة العسكرية والأمن الداخلي السوري في محيط القرية، ووصول فرق الدفاع المدني السوري لتأمين العائلات التي نزحت إلى البلدات المجاورة جراء التصعيد.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت، الأحد، هجوما على قرية عابدين ومحيطها، استخدمت خلاله المدفعية والطيران المروحي الذي أطلق نيران رشاشاته باتجاه المنطقة، بالتزامن مع توغل آليات عسكرية انطلقت من ثكنة الجزيرة، ما تسبب بحالة من الهلع بين السكان ونزوح عدد من العائلات إلى القرى المجاورة.

ووفق مصادر محلية، أسفر القصف الإسرائيلي عن أضرار مادية في الأراضي الزراعية والممتلكات، دون تسجيل إصابات بشرية، فيما استمر تحليق الطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي في أجواء ريفي درعا والقنيطرة.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال انسحبت من تلة المغر عند نحو الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بعدما كانت قد نصبت خياما في المنطقة صباح الأحد. كما عمد أهالي عابدين إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى القرية بالحجارة، في محاولة لمنع أي توغل جديد، بعد تعرضهم لإطلاق نار وقنابل مضيئة خلال العملية العسكرية.

وقال قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في جنوب سورية، أحمد الهاجر، لوكالة "سانا"، إن قوات الاحتلال استهدفت محيط قرية عابدين بقذائف المدفعية، كما أطلقت مروحية عسكرية نيران رشاشاتها باتجاه القرية ومحيطها.

وأكد الهاجر أن الهجوم لم يسفر عن إصابات، لكنه تسبب بحالة من الهلع والخوف بين الأهالي، دفعت عددا من العائلات إلى النزوح. وأضاف أن فرق الدفاع المدني تواصل عمليات نقل الأسر النازحة وتأمينها ورعايتها، رغم استمرار تحليق الطائرات المسيّرة الإسرائيلية فوق المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية كانت قد حاولت، مساء الأحد، الدخول إلى قرية عابدين، ما أدى إلى توتر مع الأهالي الذين وضعوا الحجارة في الطرقات لمنع تقدم جنود الاحتلال، في حين أطلقت القوة الإسرائيلية الرصاص الحي باتجاه المدنيين، ورد عدد من الأهالي برشق الجنود بالحجارة.

وبحسب المصادر، ضمت القوة الإسرائيلية خمس آليات ونحو 12 عنصرا، وتقدمت من منطقة تل المغر غربي عابدين إلى داخل القرية، ونصبت حاجزا على الطريق المؤدي إلى قرية جملة، حيث نفذت عمليات تفتيش ومنعت السكان من مغادرة القرية باتجاه جملة، قبل أن تصل دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف" إلى المكان.

وتجولت دورية تابعة لـ"أندوف"، الإثنين، في قرية عابدين بعد القصف الإسرائيلي، بالتزامن مع عودة عدد من العائلات التي كانت قد نزحت ليلا إلى خارج القرية. كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بانسحاب القوات الإسرائيلية من مواقع تمركزها في تلة المغر بعد ليلة من القصف والتوتر، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت هدوءا حذرا عقب التوغل الإسرائيلي.

وتندرج هذه التطورات في سياق سلسلة من التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ريفي درعا والقنيطرة خلال الأيام الماضية، شملت إقامة حواجز عسكرية، وتفتيش منازل المدنيين، وإطلاق النار والقذائف، ما أدى إلى تقييد حركة السكان والمزارعين، وإلحاق أضرار بالأراضي الزراعية ومصادر رزق الأهالي.

وأكد سكان من قرى حوض اليرموك أن التوغلات الإسرائيلية باتت تتكرر بصورة شبه يومية، مخلفة حالة من الخوف وعدم الاستقرار، ولا سيما بين النساء والأطفال، إلى جانب تأثيرها المباشر على النشاط الزراعي والرعوي والحياة المعيشية في المنطقة.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي درعا والقنيطرة، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة سورية ووحدة أراضيها، وخرقا للقانون الدولي ولاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات.

ودانت تركيا، بدورها، الهجمات الإسرائيلية على القنيطرة ودرعا، واعتبرتها انتهاكا لوحدة أراضي سورية وسيادتها ولاتفاقية فصل القوات لعام 1974، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات التي قالت إنها تزيد معاناة المدنيين وتستهدف استقرار المنطقة.