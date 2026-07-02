5 قتلى و16 مصابا بانفجار عبوة ناسفة في مقهى بدمشق

أسفر انفجار وقع بمقهى في العاصمة السورية دمشق ونجم عن زرع عبوة ناسفة داخله، عن 5 قتلى و16 مصابا.

قتل 15 أشخاص وأصيب 16 آخرون، اليوم الخميس، جراء انفجار نجم عن عبوة ناسفة داخل مقهى في شارع النصر قرب منطقة الحجاز والقصر العدلي في العاصمة السورية دمشق، في حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة السورية.

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وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بداية، بوقوع انفجار في منطقة الحجاز بدمشق، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تعمل على التحقق من طبيعته. وذكرت لاحقا أن الانفجار وقع داخل مقهى، وتسبب بوقوع إصابات في حصيلة أولية.

من مكان الانفجار بمقهى في العاصمة السورية دمشق pic.twitter.com/Gnf7LIgwoF — موقع عرب 48 (@arab48website) July 2, 2026

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية، أحمد البكور، في تصريح لـ"سانا"، إن 14 حالة نُقلت من مكان الانفجار في شارع النصر إلى مستشفى المجتهد، بينها 4 وفيات و10 إصابات.

وأضاف البكور أن إصابة أخرى نُقلت إلى مستشفى الهلال الأحمر السوري، لترتفع حصيلة المصابين المعلنة إلى 11، إلى جانب القتلى الأربعة.

ولم تورد السلطات السورية، حتى الآن، تفاصيل بشأن طبيعة الانفجار أو أسبابه، فيما تواصل الجهات المختصة التحقق من ملابساته في المنطقة الواقعة قرب القصر العدلي وسط دمشق.