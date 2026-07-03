سورية: مقتل مسلح وإصابة 3 عناصر أمن في ريف دمشق

قتل مسلح بانفجار قنبلة يدوية وأصيب 3 عناصر أمن نتيجة تعرضهم لإطلاق نار، فيما جرى اعتقال شخص آخر كان برفقته بعدما جرى إيقافهما عند حاجز على مدينة جرمانا بريف دمشق

قتل مسلح مطلوب للسلطات السورية وأصيب 3 عناصر أمن، الجمعة، عند مدخل مدينة جرمانا في ريف دمشق جنوبي سورية.

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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر أمني، قوله إن أفراد الأمن أوقفوا عند حاجز على مدخل مدينة جرمانا شخصين استقلا دراجة نارية للتثبت من هويتهما.

وأضاف أن أحدهما سحب مسدسا وأطلق عيارات نارية في الهواء، ثم ألقى قنبلتين يدويتين باتجاه عناصر الحاجز، ما أسفر عن إصابة 3 منها بجروح.

وتابع "لدى محاولة مطلق النار إلقاء قنبلة يدوية ثالثة، انفجرت به، ما أدى إلى مصرعه على الفور".

وأوضح المصدر الأمني أنه "بعد نقل جثته إلى المستشفى والتعرف على هويته، تبين أنه مطلوب في قضايا قتل وإتجار بالمواد المخدرة".

وأشار إلى القبض على الشخص الذي كان برفقته، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي الحادثة في وقت تواصل السلطات السورية مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة الشبكات الجنائية المتورطة في جرائم القتل والمخدرات، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024.