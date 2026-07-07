انفجار عبوات ناسفة قرب فندق إقامة ماكرون في دمشق

شهدت العاصمة السورية دمشق توترا أمنيا عقب انفجار عبوات ناسفة قرب موقع إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما باشرت الجهات المختصة متابعة ملابسات الحادث دون إعلان تفاصيل إضافية حتى الآن.

دوى انفجاران الثلاثاء قرب فندق راق أمضى فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ليلته بعد وصوله الى دمشق، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، في حين أفاد مراسلو الوكالة عن انتشار أمني كثيف في المكان.

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وقال مصدر أمني سوري طالبا عدم الكشف عن هويته إن "انفجارين وقعا في وسط دمشق قرب فندق فورسيزنز، أحدهما داخل حاوية قمامة والاخر في سيارة" جراء عبوات ناسفة على الأرجح.

ووقع الانفجاران قبل وقت قصير من إعلان التلفزيون السوري الرسمي عن وصول ماكرون، وهو أول رئيس دولة غربية يزور دمشق منذ إطاحة الحكم السابق، الى القصر الرئاسي لعقد محادثات رسمية مع نظيره السوري أحمد الشرع.

عبوات ناسفة تستهدف محيط فندق ماكرون بدمشق

وأفاد مصدر أمني لوكالة رويترز بانفجار مجموعة من العبوات الناسفة بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة السورية دمشق، ما دفع قوات الشرطة إلى الانتشار بشكل مكثف وإغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى المكان.

وبحسب المعلومات المتوفرة، كان ماكرون قد غادر مقر إقامته متجها إلى قصر الشعب للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع قبل وقوع الانفجار الأول، حيث تزامن الحادث مع وجوده في القصر الرئاسي.

من #دمشق حيث انفجرت عبوات ناسفة قرب فندق إقامة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في العاصمة السورية.



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أما الانفجار الثاني فوقع قرب دوار المحافظة وسط دمشق، دون ورود معلومات عن تسجيل إصابات، في حين لم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن تفاصيل حول طبيعة الانفجارين أو الجهة المسؤولة عنهما.

وتزامنا مع هذه الانفجارات أعلن في دمشق عن وصول الرئيس الفرنسي إلى قصر الشعب للقاء الرئيس السوري الشرع.

فيديوهان من #دمشق، يوثّق أحدهما انفجار إحدى العبوات الناسفة قرب فندق إقامة الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون في العاصمة السورية، فيما يُظهر الآخر مركبة اشتعلت فيها النار في المكان.



للتفاصيل: https://t.co/cJvtUPJMYT pic.twitter.com/qW6NCXwReq — موقع عرب 48 (@arab48website) July 7, 2026

وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن الرئيس السوري الشرع استقبل الرئيس الفرنسي ماكرون في القصر الرئاسي بدمشق، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في العاصمة.

ويشير تزامن اللقاء مع وقوع الانفجارات إلى أن ماكرون كان داخل القصر الرئاسي المعروف بـ"قصر الشعب" أثناء الحادث، فيما لم تعلن حتى الآن تفاصيل حول طبيعة الانفجارات أو ملابساتها.

الداخلية السورية: 18 إصابة بانفجار عبوتين أثناء تفكيكهما في دمشق

وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن انفجارين وقعا قرب وزارة السياحة في العاصمة دمشق، ما أسفر عن إصابة 18 شخصا، بينهم أربعة من عناصر الشرطة.

وأوضحت الوزارة أن قوات الأمن رصدت عبوتين ناسفتين قبل انفجارهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء محاولة تفكيكهما، مشيرة إلى أن العبوتين كانتا بدائيتي الصنع، حيث وضعت الأولى داخل سيارة متوقفة على جانب الطريق، فيما أُخفيت الثانية داخل حاوية نفايات.

الداخلية السورية: انفجار دمشق لم يشكل تهديدا لمقر إقامة ماكرون

أكدت وزارة الداخلية السورية أن موقع الانفجار الذي وقع في دمشق كان خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشددة على أنه لم يشكل أي تهديد مباشر له أو للوفد المرافق.

الإليزيه: ماكرون لم يسمع انفجارات دمشق أثناء توجهه للقاء الشرع

أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه إلى قصر الشعب في دمشق للقاء الرئيس السوري الشرع.

وجاء ذلك بعد تسجيل انفجارين في العاصمة، حيث وقع أحدهما قرب دوار المحافظة وسط دمشق، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات، في وقت لم تعلن فيه الجهات الرسمية تفاصيل حول طبيعة الانفجارين أو الجهة المسؤولة عنهما.

وكانت القوات الأمنية السورية قد أعلنت حالة استنفار وانتشارا في عدد من الطرق الرئيسية بالعاصمة، شملت ساحة الأمويين وطريق المطار والطريق المؤدي إلى دمشق القديمة.