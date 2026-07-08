توغل إسرائيلي وإطلاق نار في ريف درعا السوري

ذكرت وسائل إعلام سورية أنّ قوات إسرائيلية توغّلت في ريف درعا وأطلقت النيران، دون إعلان عن وجود إصابات بشرية أو أضرار مادية.

توغلت قوات إسرائيلية، الأربعاء، في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي جنوبي سورية، وأطلقت النار قبل أن تنسحب من المنطقة.

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وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن القوات الإسرائيلية توغلت على طريق وادي الرقاد وأطلقت النار قبل الانسحاب، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، كما لم يصدر تعليق فوري من الجانب السوري.

ويأتي هذا التوغل بعد يوم من إدانة الرئيس السوري، أحمد الشرع، ل"الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تقوّض أمن المنطقة بأسرها"، ودعوته إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في جنوب سورية.

وقال الشرع خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن: "أساس الاستقرار الحقيقي يفرض التزامًا دوليًا بإلزام إسرائيل بالعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، والانسحاب الكامل من المناطق التي احتلتها بعد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024".

وتشهد مناطق جنوبي سورية منذ أشهر توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية.

وتصاعدت هذه التحركات عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، وإعلان إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، وسيطرتها على المنطقة السورية العازلة.