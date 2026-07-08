قتيل و36 جريحا جراء التفجيرين في دمشق أثناء زيارة ماكرون

أسفر التفجيران اللذان وقعا في دمشق ظهر الثلاثاء أثناء زيارة الرئيس الفرنسي عن قتيل و36 إصابة، في حصيلة نهائية أوردتها وزارة الصحة السورية.

من مكان وقوع أحد التفجيرين في دمشق (Gettyimages)

أعلنت وزارة الصحة السورية، أن الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا في وسط دمشق بلغت قتيلا و36 جريحا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

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وأوردت "سانا" نقلا عن وزارة الصحة، أن "الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا الثلاثاء بالقرب من مبنى وزارة السياحة في دمشق بلغت قتيلا و36 مصابا".

وأضافت أن "31 من المصابين كانت إصاباتهم طفيفة" وغادروا لمستشفيات، "فيما لا تزال خمس حالات أخرى مستقرة وتخضع للرعاية الطبية اللازمة".

ووقع الانفجاران ظهر الثلاثاء، قبل وقت قصير من إعلان التلفزيون السوري الرسمي عن وصول ماكرون، وهو أول رئيس دولة غربية كبرى يزور دمشق منذ إطاحة نظام بشار الأسد أواخر العام 2024، إلى القصر الرئاسي لعقد محادثات رسمية مع نظيره السوري أحمد الشرع.

وقالت وزارة الداخلية السورية، إن الانفجارين نجما عن "عبوتين صُنعتا بطريقة بدائية".

وكان الرئيس الفرنسي قد أرجأ الإعلان عن موعد زيارته دمشق إلى حين هبوط طائرته الخميس، لأسباب أمنية، بعد انفجار بعبوة ناسفة داخل مقهى الخميس قرب القصر العدلي في دمشق أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وفق السلطات.