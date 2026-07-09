سورية: القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرين خلال زيارة ماكرون

أعلنت السلطات السورية القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرين اللذين وقعا في دمشق يوم الثلاثاء، خلال زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للبلاد، وتعهّدت بالكشف عن هوية أفراد الخلية بعد استكمال التحقيقات

سيارة متفجرة في مكان الجريمة في دمشق (Getty Images)

أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطّاب، اعتقال "الخلية" المسؤولة عن تفجيرين بعبوتين ناسفتين يوم الثلاثاء وسط دمشق، في أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دون أن يحدد هوية أفرادها بانتظار استكمال التحقيقات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي منشور على منصة "إكس"، كتب خطّاب: "الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا".

وأضاف: "عقب استكمال التحقيقات، سنكشف للرأي العام هوية أفراد الخلية وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم".

واستهدف تفجيران متزامنان بعبوتين ناسفتين، إحداهما داخل حاوية قمامة والثانية داخل سيارة مركونة على جانب الطريق، محيط فندق راقٍ أمضى فيه ماكرون ليلته خلال زيارته إلى دمشق.

وأسفر التفجيران عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة.

ووقع التفجيران بعدما كان موكب الرئيس الفرنسي غادر الفندق، في طريقه إلى القصر الرئاسي لعقد محادثات موسعة مع نظيره السوري، أحمد الشرع.

وجدد ماكرون خلال الزيارة دعمه للسلطات الجديدة، وقال إنه لا ينبغي لهذه الهجمات أن "تزعزع" استقرار سورية.