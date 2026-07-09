سورية: تفكيك خلايا لـ"داعش" والقبض على قيادي بالتنظيم

تفكيك خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي وإلقاء القبض على القيادي فراس الداغر الملقب بـ"والي لبنان وفلسطين"، عدد من أبرز المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل؛ بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في سورية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس، تفكيك خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة الجنوبية، وإلقاء القبض على القيادي فراس الداغر، الملقب بـ"والي لبنان وفلسطين".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت الوزارة في بيان، إن "الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت سلسلة عمليات أمنية نوعية، أسفرت عن تفكيك عدة خلايا تابعة لتنظيم ’داعش’ الإرهابي في المنطقة الجنوبية".

وأضافت أنه جرى "إلقاء القبض على القيادي البارز المدعو فراس الداغر، وعلى عدد من أبرز المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل"، من دون أن تذكر أسماء المسؤولين الآخرين.

وأوضحت أن "التحقيقات أظهرت أن الداغر تدرج في مواقع قيادية داخل التنظيم، بدءا من توليه ما يسمى قطاع الجيدور والمنطقة الغربية، وصولا إلى تكليفه بما يسمى والي لبنان وفلسطين، وعمله مرافقا شخصيا لخليفة التنظيم".

وتابعت الوزارة، أن "التحقيقات كشفت تورط الخلايا في عدد من جرائم الاغتيال والسلب، التي استهدفت عددا من الصاغة في محافظة درعا، إضافة إلى تصريف الذهب المسروق لتأمين التمويل اللازم للتنظيم وتغطية نشاطاته الإرهابية".

وأردفت "اعترف الموقوفون باغتيال عنصرين من وزارة الداخلية، وتنفيذ محاولة اغتيال داخل صالون حلاقة أسفرت عن مقتل أحد المدنيين، فضلا عن تورطهم في رصد أحد الأشخاص وزوجته قبل الإقدام على تصفيتهما".

وأشارت إلى أنه "نظمت الضبوط القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم، وأحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وإنزال الجزاء العادل بحقهم".

وفي وقت سابق الخميس، نقل تقرير سوري عن مصدر بوزارة الداخلية، لم تسمه، قوله إنه تم "تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وإلقاء القبض على قيادي بارز وعدد من عناصرها".

وفي 9 حزيران/ يونيو الماضي أعلنت وزارة الداخلية توقيف 235 "إرهابيا" وإحباط 7 عمليات لتنظيم "داعش" خلال ثلاثة أشهر، ضمن حصيلة العمليات الأمنية التي نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب، بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، انضمت دمشق إلى التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014، ونفذ عمليات عسكرية ضد التنظيم في سورية والعراق، بمشاركة دول عديدة.