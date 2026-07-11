سورية.. قوة إسرائيلية توغلت في ريف القنيطرة ونصبت حاجزا وفتّشت المارة

أعلنت وكالة الأنباء السورية توغل قوة إسرائيلية في بلدة كودنة الواقعة في ريف القنيطرة، حيث وضعت حاجزا يقطع الطريق على المواطنين السوريين بحجّة تفتيش المارّة، في انتهاك جديدة للقانون الدولي ولسيادة الدولة السوريّة.

مركبة عسكرية إسرائيلية تقطع الطريق على السوريين في القنيطرة (وكالة الأنباء السورية)

توغلت قوة إسرائيلية، السبت، في بلدة كودنة بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سورية، وأقامت حاجزا عسكريا مؤقتا لتفتيش المارة، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

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وقالت الوكالة إن: "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت، اليوم السبت، في بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي".

وأضافت أن: "قوة للاحتلال مؤلفة من ست آليات توغلت داخل البلدة، ونصبت حاجزا عسكريا، وعمدت إلى تفتيش المارة".

وفي وقت سابق من يوم السبت، توغلت قوة إسرائيلية في محيط قرية الصمدانية بريف محافظة القنيطرة، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة، وفق "سانا".

وسبق أن أدان الرئيس السوري، أحمد الشرع، "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تقوض أمن المنطقة بأسرها"، مطالبا إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها جنوبي سورية.

وتشهد مناطق جنوبي سورية توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة منذ أشهر، تشمل أعمال دهم وتفتيش واعتقالات، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية.

وتصاعدت هذه التحركات عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، وإعلان إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وسيطرتها على المنطقة السورية العازلة.