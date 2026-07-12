من هو عبد الحميد العواك الأكاديمي والحقوقي الذي يقود برلمان سورية؟

انتخب مجلس الشعب السوري الأكاديمي والحقوقي، عبد الحميد عقيل العواك، رئيسا له في أولى جلساته منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، ويستعرض التقرير أبرز محطات مسيرته الأكاديمية والقانونية ودوره في صياغة الإعلان الدستوري خلال المرحلة الانتقالية.

انتخب مجلس الشعب السوري، الأحد، عبد الحميد عقيل العواك رئيسا له، خلال أولى جلساته منذ الإطاحة بنظام الأسد، في خطوة تؤذن ببدء مرحلة جديدة من العمل التشريعي والمؤسساتي في البلاد، فمن هو عبد الحميد العواك الأكاديمي والحقوقي الذي يقود برلمان سورية؟

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شهدت سورية خطوة رئيسية في إعادة صياغة هيكلها التشريعي والدستوري، عقب انتخاب الأكاديمي والحقوقي البارز، الدكتور عبد الحميد عقيل العواك، رئيسا لمجلس الشعب الأول في المرحلة السياسية الجديدة، بعد الإطاحة بالنظام المخلوع.

وحسم العواك منصب الرئاسة بحصوله على 99 صوتا من أصل 205 أصوات جرى احتسابها، خلال جلسة تنافسية، لينتقل من أروقة الفكر والقانون إلى سدة المسؤولية المباشرة.

وشهد التصويت حلول مؤيد القبلاوي ثانيا بـ75 صوتا، تلاه محمد رامز كورج بـ31 صوتا، فيما ألغيت ورقة اقتراع بيضاء.

النشأة والمسار التعليمي

ينحدر عبد الحميد العواك من حي غويران في محافظة الحسكة، شمال شرقي البلاد، حيث تلقى تعليمه الأساسي والثانوي هناك.

ثم انتقل بعدها إلى جامعة حلب وتخرج في كلية الحقوق، ليبدأ مسيرته المهنية في العمل القانوني والإداري، والتي توجت بالتحاقه بالسلك القضائي.

الهجرة والنشاط الأكاديمي

استقر العواك في مدينة ماردين التركية عقب خروجه من سورية، وعمل منذ عام 2016 أستاذا أكاديميا في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة "ماردين أرتوكلو".

وهناك ركز العواك اهتمامه الأكاديمي على الفضاء الدستوري السوري؛ فأسهم في تدريب أعضاء اللجنة الدستورية الممثلة للمعارضة، وشارك في صياغة العديد من الأوراق السياسية.

كما تعاون مع "وحدة دعم الاستقرار" في إصدار مؤلفات استطلعت رؤية المجتمعات المحلية حيال ملامح العقد الاجتماعي، والدستور السوري القادم.

صياغة الدستور والعودة للمشهد

برز اسم العواك في العاصمة دمشق عقب التحول السياسي الأخير؛ حيث تم اختياره رئيسا ومتحدثا باسم "لجنة صياغة الإعلان الدستوري المؤقت"، وهي لجنة قانونية أنشأتها السلطات السورية الجديدة، بهدف إعداد إعلان دستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور دائم.

وتولى من خلال هذا الموقع قيادة صياغة المبادئ الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وحماية الحريات العامة، وضمان الفصل بين السلطات.

تحديات المستقبل

ويضع هذا الانتخاب العواك أمام اختبار حقيقي؛ إذ يترقب الشارع السوري قدرة رئاسة المجلس الجديدة على تفكيك الإرث القانوني السابق، وتفعيل اللجان النيابية.

كما تواجه رئاسة البرلمان تحدي قيادة النقاشات حول مسودة الدستور الجديد، والانتقال بالمؤسسة التشريعية من عقود الاحتكار الحزبي إلى فضاء التعددية السياسية ودولة القانون.

وبدأت جلسة مجلس الشعب بحضور الرئيس السوري، أحمد الشرع، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وأكد الشرع في كلمته أمام أعضاء المجلس، أن سورية تكتب اليوم تاريخا جديدا يعبّر عن حضارتها وقيمها وتراثها، لصناعة فصل جديد من فصول بناء سوريا الحديثة، مشددا على أن الجميع أمام مسؤولية عظيمة، وأن ما خلفته سنوات الاستبداد والحرب والدمار في الإنسان والعمران والاقتصاد يتطلب تغليب مصلحة الوطن، والعمل بروح الفريق الواحد، وجعل خدمة الشعب هدفا لكل سياسة، وبناء الدولة معيارا لكل قرار.

ويأتي انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، بعد أيام من اكتمال تسمية أعضاء مجلس الشعب، إثر إصدار الشرع المرسوم رقم 143 لعام 2026، المتضمن أسماء الأعضاء كاملة، بمن فيهم الثلث المكمل المعين من قبله.

ويتألف المجلس الجديد من 210 أعضاء؛ جرى انتخاب 140 منهم عبر الهيئات الناخبة في مختلف المحافظات السورية، فيما عيّن الرئيس 70 عضوا يشكلون الثلث المكمل، وذلك وفقا لأحكام النظام الانتخابي المؤقت.

وتمثّل هذه التطورات السياسية خطوة رئيسية في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وذلك بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، والذي حكم البلاد بين عامي 2000 و2024.