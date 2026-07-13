الداخلية السورية: خلية تفجيرات دمشق تنتمي إلى "داعش"

كشفت تحقيقات السلطات السورية في تفجيرات دمشق الأخيرة عن ارتباط الخلية الموقوفة بتنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدة أن الأدلة واعترافات المتهمين كشفت ضلوعهم في التخطيط لهجمات استهدفت زعزعة الأمن في البلاد.

عناصر أمنية تحيط بموقع التفجيرات التي وقعت في دمشق، في السابع من تموز/ يوليو (Getty Images)

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم، الإثنين، أن التحقيقات أثبتت انتماء أفراد الخلية الثلاثة الموقوفين، والمسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في دمشق، إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وقالت الوزارة في بيان إن نتائج التحقيقات المدعومة باعترافات الموقوفين وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، أكدت انتماء أفراد الخلية إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكشفت أن الموقوفين هم ضياء شاكر القاسم، وعبد الله يونس الجبوري، ومحمد أسعد محمد، مشيرة إلى تورطهم في التخطيط لأعمال تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين المواطنين.

ويأتي الإعلان استكمالا لبيان أصدرته السلطات يوم السبت، قالت فيه إن أفراد الخلية أقروا باستهداف مؤسسات عامة، بينها مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في دمشق خلال أيار/ مايو الماضي.

وكان قد أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطّاب، يوم الخميس الماضي القبض على أفراد الخلية، بعد يومين من هجوم بعبوتين ناسفتين قرب مبنى وزارة السياحة في العاصمة، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين، بينهم 4 من عناصر الشرطة.

وتزامن الهجوم مع زيارة كان يجريها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى دمشق، وأعقبه توجيه وزير الداخلية بتكثيف التدابير الأمنية الميدانية في مختلف المحافظات.

وأكدت الوزارة أنها: "ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أي عمل إرهابي، تخطيطا أو دعما أو تنفيذا، ولن يكون هناك أي تهاون أو إفلات من العقاب".