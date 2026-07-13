دمشق تستضيف أول منتدى أعمال سوري أميركي الإثنين

تنطلق في دمشق، اليوم الإثنين، أعمال المنتدى السوري – الأميركي الأول بمشاركة مسؤولين وممثلين عن القطاعين العام والخاص من البلدين، لبحث فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات، في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي أعقب تخفيف العقوبات الأميركية على سورية

تنطلق في العاصمة السورية دمشق اليوم، الإثنين، فعاليات منتدى الأعمال السوري - الأميركي الأول، بمشاركة ممثلين عن وزارات ومؤسسات اقتصادية وتجارية من البلدين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الأحد، بأن المنتدى تستضيفه دمشق بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري الأميركي بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضافت أن جلسات المنتدى: "ستتناول مستقبل الاقتصاد السوري في مرحلة التعافي، وأجندة الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات".

وبحسب الوكالة: "يشكّل المنتدى منصة للحوار بين صُنّاع القرار وممثلي القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار، وبناء شراكات اقتصادية جديدة، واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية".

ويأتي تنظيم المنتدى في وقت تشهد العلاقات الاقتصادية بين دمشق وواشنطن تطورات، عقب إعلان الإدارة الأميركية خلال عام 2025 تخفيفا واسعا للعقوبات المفروضة على سورية، بما في ذلك إصدار وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم (25) الذي يجيز معاملات كانت محظورة سابقا، ويهدف إلى تشجيع الاستثمار ونشاط القطاع الخاص في البلاد.

كما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاء من بعض العقوبات بموجب "قانون قيصر" لتسهيل الاستثمارات الداعمة للتعافي وإعادة الإعمار في سورية.

وفي حزيران/ يونيو 2025، وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على أمر تنفيذي يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سورية، وذكر بيان أصدره البيت الأبيض أن الخطوة تهدف إلى دعم مسيرة سورية نحو الاستقرار والسلام.

وأعقب ذلك إعلان وزارة الخزانة الأميركية رفع أسماء 518 فردا ومؤسسة من قائمة العقوبات المفروضة على سورية، ممن يعتبرون "بالغي الأهمية لتنمية سورية وعمل حكومتها وإعادة بناء النسيج الاجتماعي".

فيما أعلنت الوزارة توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الأفراد والمؤسسات المرتبطة برئيس النظام المخلوع، بشار الأسد وأنصاره.