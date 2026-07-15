سورية: القبض على مسؤول عن برنامج أسلحة كيميائية في عهد الأسد

اعتقلت السلطات السورية العقيد أحمد حبيب علي، أحد المسؤولين السابقين عن ملف الأسلحة الكيميائية في عهد نظام بشار الأسد، خلال عملية أمنية في محافظة اللاذقية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، القبض على العقيد أحمد حبيب علي، المختص بالأسلحة الكيميائية والمسؤول السابق عن مستودعات غاز السارين خلال عهد نظام بشار الأسد المخلوع.

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وقالت الوزارة في بيان: "نفذت وحدات وزارة الداخلية في محافظة اللاذقية عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي، المختص بالأسلحة الكيميائية".

وأشارت إلى أن علي: "منحدر من بلدة حرف المسيترة بريف القرداحة، وشغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسؤولا عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة 417".

وأضافت: "وفقا لما أسفرت عنه التحقيقات الأولية، يُعد المتهم أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو 20 قنبلة محمّلة بغاز السارين، يزن كل منها 250 كيلوغراما، استُخدمت في هجمات استهدفت مدناً وبلدات سورية خلال عامي 2013 و2017".

وأوضحت: "ما تزال التحقيقات مستمرة لكشف وتوثيق جميع الجرائم المنسوبة إليه، تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في الوزارة، أن السلطات ألقت القبض على مسؤول سابق عن مستودعات غاز السارين وعمليات التصنيع الكيميائي خلال عهد نظام الأسد، في محافظة اللاذقية غربي البلاد.

ويرتبط غاز السارين بمجزرة كيميائية كبرى ارتكبها نظام الأسد في منطقتي الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، في 21 آب/ أغسطس 2013.

والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني، بينهم مئات الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين.

لينضم النظام السوري (السابق) بعد الهجوم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 13 أيلول/ سبتمبر 2013.

وفي الشهر نفسه، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2118 بشأن الأسلحة الكيميائية السورية.

وأنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة بعثة تفتيش مشتركة بشأن تلك الأسلحة في سورية، وفي 19 آب/ أغسطس 2014 أعلنت المنظمة انتهاء مهمة البعثة، بعد تدمير مخزون النظام المعلن من الأسلحة الكيميائية.

ثم اتضح لاحقا أن التدمير اقتصر على المواقع التي أبلغ النظام بوجودها، إذ شنت قواته لاحقا عددا كبيرا من الهجمات بغازي الكلور والسارين في مدن عدة، أبرزها حلب.

وفي 21 نيسان/ أبريل 2021، قررت الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعليق بعض حقوق عضوية سورية، وجاء القرار بعدما أثبتت المنظمة استخدام أسلحة كيميائية في هجمات وقعت في بلدة اللطامنة بمحافظة حماة، خلال آذار/ مارس 2017، وفي مدينة سراقب بمحافظة إدلب في شباط/ فبراير 2018.

ويأتي الإعلان عن القبض على المسؤول السابق بعد أيام من اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ قرارا بإعادة كامل حقوق سورية وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأعادت سورية تفعيل بعثتها الدائمة لدى المنظمة في مدينة لاهاي الهولندية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، وعيّنت وزارة خارجيتها محمد كتوب ممثلا دائما لها في المنظمة.