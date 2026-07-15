سورية: قوة إسرائيلية تحتجز شابا لساعات خلال توغل في القنيطرة

احتجزت قوة إسرائيلية شابا سوريا لمدة لساعات قبل أن تفرج عنه أثناء توغلها في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد، مع تواصل التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية والتي تشمل عمليات دعم وتفتيش واعتقالات إلى جانب إقامة حواجز عسكرية.

احتجزت قوة إسرائيلية، الأربعاء، شابا سوريا لساعات قبل أن تفرج عنه، خلال توغل جديد في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد.

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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم الأربعاء في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي".

وأشارت أن "قوة للاحتلال أقامت حاجزا مؤقتا (في القرية)، وفتشت المارة واعتقلت شخصا قبل أن تنسحب من المنطقة، فيما أفرجت عنه بعد ساعات".

ولفتت إلى أن "قوات الاحتلال توغلت أمس في قريتي معرية بريف ‏درعا ‏الغربي والبصالي بريف ‏القنيطرة الجنوبي".

وتشهد مناطق جنوبي سورية منذ أشهر، توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية.

وتصاعدت هذه التحركات عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، وإعلان إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وسيطرتها على المنطقة السورية العازلة.