سورية: القبض على متهمَين بجرائم حرب خلال حكم الأسد

أعلنت السلطات السورية توقيف ضابطين سابقين في قوات النظام المخلوع، أحدهما متهم بالمشاركة في قصف مناطق مدنية والآخر بالضلوع في تنفيذ غارات جوية استهدفت مدنيين خلال سنوات الثورة، وأكدت إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما

المعتقل، كرم حافظ إبراهيم، المتهم بالتورط في جرائم حرب بحق المدنيين خلال ‏حكم الأسد (وكالة الأنباء السورية)

الداخلية تقبض على متورط بجرائم حرب ونشاطات تخريبية ضد قوى الأمن

ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على كرم حافظ إبراهيم، على خلفية تورطه في جرائم حرب بحق المدنيين خلال ‏فترة حكم النظام البائد، إضافة إلى مشاركته في نشاطات تخريبية استهدفت القوات الأمنية.‏

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على "تليغرام"، الأحد، أن التحقيقات أظهرت أن المقبوض عليه تخرّج في الكلية ‏الحربية باختصاص المدفعية، وخدم ضمن عدة تشكيلات عسكرية، وتولى قيادة مجموعة مدفعية في محافظة السويداء، ‏وشارك في قصف أحياء ومناطق مدنية بمحافظة درعا خلال سنوات الثورة، قبل نقله إلى جبهات القتال في حمص وإدلب.‏

وبيّنت الوزارة أن كرم حافظ إبراهيم شارك، خلال أحداث السادس من آذار/ مارس العام الماضي، في استهداف رتل أمني، ‏ثم توجه إلى الكلية البحرية للمشاركة في استهداف القوات الأمنية بالمدفعية، قبل أن يفرّ عقب استعادة القوات الأمنية ‏السيطرة على المنطقة.‏

وكشفت التحقيقات أيضا عن مشاركة المقبوض عليه في أحد التجمعات التحريضية، وحيازته ‏مسدسا حربياس بقصد استخدامه في مواجهة القوات الأمنية، إضافة إلى تواصله مع أحد الأشخاص وتكليفه برصد تحركات ‏قوى الأمن الداخلي.‏

وأكدت الوزارة أن الموقوف أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.‏

اعتقال لواء طيار متهم بالضلوع في غارات نظام الأسد ضد مدنيين

وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، الأحد، القبض على اللواء الطيار، عبد الرزاق إبراهيم المر، المطلوب بتهمة الضلوع في تنفيذ غارات جوية استهدفت مدنيين خلال فترة حكم النظام المخلوع.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن عبد الغني قوله، إن قوات الأمن ألقت القبض على "اللواء الطيار عبد الرزاق إبراهيم المر، أحد المتورطين في استهداف أهلنا بالغارات الجوية على مدى سنوات".

ولم يورد المسؤول الأمني تفاصيل بشأن مكان أو ظروف العملية التي قادت إلى توقيف الضابط المطلوب.