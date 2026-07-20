سورية: إصابة فتيين بنيران إسرائيلية في درعا

أُصيب فتيان سوريان بجروح جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار على مدنيين في قرية جملة بريف درعا الغربي اليوم، وسط استمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية بالجنوب السوري.

‏أُصيب فتيان سوريان، الإثنين، جرّاء إطلاق قوات إسرائيلية النار على مدنيين بمحافظة درعا، جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بـ"إصابة طفلين بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من المواطنين في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي".

ولم تعلق السلطات السورية على الحادثة، التي تأتي مع استمرار انتهاكات إسرائيل.

وتشهد مناطق جنوبي سورية، منذ أشهر، توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية.

وتصاعدت هذه التحركات عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، وإعلان إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وسيطرتها على المنطقة السورية العازلة.