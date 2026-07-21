سورية تضبط شحنة أسلحة مخبأة في سيارة متجهة إلى لبنان

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية ضبط 226 قنبلة "آر بي جي" مخبأة سرًا داخل سيارة متجهة إلى لبنان عبر أمانة جمارك جديدة يابوس. ويأتي ذلك وسط قيود أمنية وميدانية تشهدها بعض المعابر الحدودية السبعة بين البلدين.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، اليوم الثلاثاء، ضبط شحنة أسلحة كانت مخبأة داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية.

وقالت الهيئة في بيان إن "أمانة جمارك جديدة يابوس ضبطت 226 قنبلة من نوع آر بي جي، كانت مخبأة بإحكام داخل مخابئ سرية في إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية".

وتضم الخريطة الرسمية للمنافذ الحدودية بين سورية ولبنان 7 معابر رئيسية، هي: "جديدة يابوس- المصنع"، و"الدبوسية- العبودية" و"تلكلخ- البقيعة" و"العريضة- العريضة" و"جوسية- القاع"، إضافة إلى معبري "مطربا" و"جسر قمار- وادي خالد".

وفي الوقت الذي تعمل معابر الشمال والساحل بانتظام، لا تزال التحديات الأمنية والميدانية الناجمة عن الأوضاع العسكرية الراهنة تفرض قيودا على حركة المرور عبر معبري "المصنع" و"جوسية".

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس الماضي، إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة عبر الحدود السورية – العراقية، مدعية أنها كانت معدّة للعبور عبر الأراضي السورية إلى لبنان لصالح حزب الله.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة، يومها، فقد رصدت وحداتها المختصة مركبة متوقفة داخل النطاق الحدودي في ظروف أثارت الاشتباه، قبل إخضاعها للتفتيش وضبط الأسلحة المحمّلة فيها. كما قالت الوزارة إن الشحنة شملت "صواريخ بعيدة المدى، وصواريخ موجهة مضادة للدروع، وطائرات مسيّرة"، من دون أن تحدد كمياتها أو موقع ضبطها الدقيق على امتداد الحدود بين البلدين.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 أطاح السوريون بنظام بشار الأسد الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد.