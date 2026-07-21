سورية والصين تبحثان توسيع التعاون لتطوير النقل والبنية التحتية

ناقش وزير النقل السوري والسفير الصيني في دمشق آفاق تعزيز التعاون في قطاع النقل، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والاستفادة من الخبرات الصينية، إلى جانب تشجيع الشركات الصينية على المساهمة في تنفيذ مشاريع طرق إستراتيجية ضمن جهود إعادة الإعمار

لقاء وزير النقل السوري، يعرب بدر، مع سفير الصين في دمشق، شي هونغوي (وكالة الأنباء السورية)

بحث وزير النقل السوري، يعرب بدر، اليوم الثلاثاء مع سفير جمهورية الصين الشعبية في دمشق، شي هونغوي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل، وآفاق تطوير الشراكة بين البلدين، ولا سيما في مجالات النقل المستدام، والتحول التقني، ودعم البنية التحتية للنقل، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

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وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق أهمية الاستفادة من التجربة الصينية المتقدمة في تطوير قطاعي الطرق والسكك الحديدية، مع إبداء الرغبة في تعزيز التعاون والاستفادة من المنح والبرامج الصينية المخصصة لبناء القدرات والتدريب.

وأشارا إلى أهمية مبادرة الحزام والطريق المعروفة بطريق الحرير الجديد، إذ اقترح وزير النقل إجراء مراجعة لدور سورية المحتمل ضمن المبادرة في ضوء المتغيرات الإقليمية الأخيرة، ولا سيما ما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز، وتأثيرها في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا أن هذه المتغيرات قد تعزز من أهمية الموقع الجغرافي لسورية، ودورها المحتمل بوصفها محورا لعبور السلع والبضائع والخدمات اللوجستية.

دعوة الشركات الصينية للمشاركة في مشاريع الطرق

ولفت وزير النقل إلى أن الوزارة طرحت مؤخرا استدراج عروض دولية لتنفيذ مشاريع إستراتيجية لتأهيل شبكة الطرق في سورية وتطويرها، داعيا الشركات الصينية إلى المشاركة في هذه المشاريع.

وأوضح أن المشروع الأول يتعلق بتأهيل الطريق الدولي الرئيس الذي يربط الحدود الأردنية بالحدود التركية، ويشمل إعادة تنفيذ طبقات الرصف، ورفع مستوى الطريق ليصبح طريقا سريعا، إلى جانب تنفيذ عناصر السلامة المرورية من حواجز وشواخص ودهانات وإنارة في المناطق المأهولة، فيما يتضمن المشروع الثاني إنشاء فرع جديد على طريق دمشق–دير الزور.

وأكد وزير النقل أن هذه المشاريع ممولة من الحكومة السورية، وسيكون لها دور مهم في دعم إعادة الإعمار، وتعزيز حركة النقل والعبور عبر الأراضي السورية.

الصين تؤكد استعدادها لتوسيع التعاون

وأكد السفير الصيني من جانبه استعداد بلاده لمواصلة تعزيز التعاون مع سورية، وتطوير العلاقات الثنائية في قطاع النقل، بما يسهم في تنفيذ مشاريع تلبي متطلبات تطويره.

وكان وزير النقل بحث في أيار/ مايو 2025 مع وفد ضم رجال أعمال وممثلين عن شركات استثمارية صينية سبل تعزيز التعاون والتنسيق في قطاع النقل، والارتقاء به إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.