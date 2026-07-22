عائلات أسرى سوريين لدى إسرائيل تطالب بالإفراج عنهم

طالبت عائلات سوريين محتجزين لدى إسرائيل، في وقفة احتجاجية في محافظة القنيطرة، بإطلاق سراح ذويها والكشف عن أوضاعهم، وسط تأكيدات بعدم تلقي أي معلومات عنهم منذ اعتقالهم، وناشدت الأمم المتحدة والصليب الأحمر تكثيف الجهود لزيارة الأسرى والاطمئنان عنهم

أهالي الأسرى السوريين في سجون الاحتلال في وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة بالقنيطرة (وكالة الأنباء السورية)

نظمت عائلات أسرى سوريين محتجزين لدى إسرائيل، الأربعاء، وقفة في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم.

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وتجمع المشاركون أمام قاعدة عسكرية تابعة للأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار، احتجاجا على الانتهاكات الحدودية المتواصلة للجيش الإسرائيلي في جنوبي سورية، وأسره عددا من أقاربهم.

وحمل المشاركون لافتات باللغتين العربية والإنجليزية كتب عليها: "أريد أخي"، و"أريد أبي"، و"أخي يناديني من خلف القضبان"، و"من حقي أن أعرف مكان ابني".

وقالت إحدى المشاركات في الوقفة، مفيدة عاشور، إن القوات الإسرائيلية احتجزت حفيدها، وهو طالب جامعي، قبل عام في أثناء توجهه إلى التسجّل في الجامعة.

وأضافت عاشور وهي تحاول حبس دموعها: "لم نترك بابا إلا طرقناه طوال عام. ذهبت إلى مقر الأمم المتحدة في دمشق، ووزارتي الخارجية والداخلية".

وتابعت: "أريد ابني، نريد أبناءنا. هؤلاء شباب سورية وأبناؤها، ونريد معرفة حالهم في السجون الإسرائيلية".

ودعت عاشور الرئيس السوري، أحمد الشرع، والمسؤولين الدوليين كافة إلى العمل على إعادة الأسرى إلى عائلاتهم.

وقال حسن أحمد المشارك في الوقفة من منطقة جباتا الخشب بالقنيطرة، إن ابنه محتجز في السجون الإسرائيلية منذ 25 نيسان/ أبريل 2024، وأضاف أنهم لم يتلقوا أي معلومات عن ابنه أو بقية الأسرى.

وتابع: "نحن هنا للضغط على الأمم المتحدة من أجل الإفراج عن المحتجزين في السجون الإسرائيلية".

وأوضح أن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تتمكنا حتى اليوم من زيارة الأسرى، أو الحصول على معلومات بشأن أوضاعهم الصحية.

وتشهد مناطق جنوبي سورية توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة منذ أشهر، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية.

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