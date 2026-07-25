مصرع 35 شخصا وإصابة 30 آخرون جراء حادث سير على طريق دمشق - دير الزور

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن نجيب النعسان مدير المديرية قوله: "حصيلة حادث تصادم حافلتي الركاب على طريق دير الزور - دمشق بلغت حتى الآن 35 وفاة و30 إصابة".

أعلنت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية، السبت، مصرع 35 شخصا وإصابة 30 آخرين في حادث تصادم حافلتي الركاب على طريق دير الزور- دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن نجيب النعسان مدير المديرية قوله: "حصيلة حادث تصادم حافلتي الركاب على طريق دير الزور - دمشق بلغت حتى الآن 35 وفاة و30 إصابة".

من جانبها، أعربت وزارة الداخلية السورية في بيان، عن "بالغ الحزن والأسى إثر الحادث المروري المأساوي الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق بين حافلة تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية".

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث "أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات"، مشيرة إلى أن "فرق الإسعاف والجهات المختصة إلى موقع الحادث، حيث يجري نقل المصابين وإخلاء الضحايا".

من جهته، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، وفق ما نقلت عنه قناة "الإخبارية" السورية إنه "يتابع بشكل مباشر استجابة فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للحادث المأساوي الذي وقع على طريق تدمر - دير الزور قرب مدينة السخنة جراء اصطدام حافلتين".

وأضاف أن "الفرق عملت على إخماد النيران في موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، إضافة إلى العمل على نقل جثامين الضحايا واستكمال الإجراءات اللازمة بالتعاون مع فرق وزارتي الداخلية الصحة.