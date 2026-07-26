الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن سورية

قال غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي في دمشق: "أرحب بالخطوات التي اتُخذت للتخفيف من العقوبات وفتح آفاق جديدة للتعافي الاقتصادي، لكن ينبغي أن تُرفع كافة هذه العقوبات على الفور".

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، في ختام زيارته إلى سورية، إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فُرضت على البلاد خلال فترة حكم بشار الأسد، داعيًا، في الوقت نفسه، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لتحقيق التعافي.

وبدأ غوتيريش، السبت، زيارة إلى سورية، هي الأولى لأمين عام منذ بان كي مون سنة 2009، بعد أكثر من عام ونصف العام على تولي السلطات الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، السلطة، إثر إطاحة الرئيس بشار الأسد أواخر عام 2024.

وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي في دمشق: "أرحب بالخطوات التي اتُخذت للتخفيف من العقوبات وفتح آفاق جديدة للتعافي الاقتصادي، لكن ينبغي أن تُرفع كافة هذه العقوبات على الفور".

ومنذ سقوط الأسد، رفعت دول غربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جزءًا كبيرًا من العقوبات التي فُرضت على الأسد، على خلفية قمع الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكمه في عام 2011، لإتاحة المجال للشروع في عملية إعادة الإعمار.

وقدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سورية بأكثر من 216 مليار دولار.

إلا أن تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية يبقى بطيئًا، رغم الاستقرار النسبي للأوضاع.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يقابل تصميم سورية بدعم سياسي مستدام، وانخراط اقتصادي، ومساعدة عملية، فسورية بحاجة إلى الاستثمار في شعبها واقتصادها ومؤسساتها".

وأضاف: "سورية بحاجة إلى الدعم لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنى التحتية، وإنعاش سبل كسب العيش".

ورأى أن البلاد "تحتاج إلى أن يعاود شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية الانخراط معها، بما يساعد على إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وإعادة ربطها بالحياة الاقتصادية الإقليمية والعالمية".

والتقى غوتيريش، خلال زيارته التي استمرت يومين، الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ومسؤولين آخرين، وممثلين عن المجتمع المدني، وعاملين في المجال الإنساني. كما جال في سجن صيدنايا، الذي شكّل، لسنوات، رمزًا للقمع في عهد الأسد.

وغوتيريش هو أرفع مسؤول أممي يزور دمشق منذ إطاحة الأسد، بعد أكثر من 13 عامًا من نزاع مدمر أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 1.9 مليون نازح داخليًا و1.7 مليون شخص كانوا في الخارج عادوا إلى سورية منذ إطاحة الأسد، بينما لا يزال نحو 5.5 ملايين شخص نازحين داخل البلاد، وستة ملايين آخرين خارجها. ويُقدَّر عدد الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بنحو 15.6 مليون شخص.

وقال غوتيريش، الأحد، إن سورية تحتاج أيضًا إلى المساعدة "لضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين داخليًا".